DIRETTA Juventus-Milan – Coppa Italia – VIDEO Streaming RAI

DIRETTA Juventus-Milan – Alle ore 21 di questa sera si tornerà finalmente a giocare dopo il lockdown causato dal coronavirus. Si riprende infatti dalla sfida tra Juventus e Milan valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’andata si è conclusa sul punteggio di 1 a 1 e toccherà dunque ai rossoneri riuscire nell’impresa di strappare un biglietto per la Finalissima.

Come già anticipato il match inizierà alle 21 di questa sera e sarà trasmesso in diretta su RAI 1 ma come ogni programma in chiaro anche su www.giornal.it è possibile vedere la diretta streaming di Juventus-Milan.

DIRETTA – Juventus vs Milan – RAI

Qui di seguito potrete trovare il video in diretta della partita valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia che avrà inizio alle 21:00. Il collegamento Rai inizierà invece alle 20:30 circa con approfondimenti dal campo, formazioni ufficiali e tante novità sul calcio che finalmente ricomincia.