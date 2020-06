Film Stasera in Tv – Obsessed Passione fatale – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Obsessed Passione fatale. Produzione statunitense del 2009, per la regia di Steve Shill con Idris Elba, Beyoncé Knowles, Ali Larter e altri. La pellicola è l’ultima in ordine temporale nella filmografia di Beyoncé Knowles, cantante delle Destiny’s Child e poi solista, nonché showwoman poliedrica.

Obsessed Passione fatale – Trama

Sharon Charles, una donna intelligente che vive una vita meravigliosa e suo marito Derek, con il loro figlio, si sono appena trasferiti nella casa dei loro sogni, grazie alla promozione di Derek, e vivono una vita da favola. Poi un giorno Derek incontra Lisa, una nuova collega. Lisa sembra una persona a modo, molto attraente e piacevole. Un giorno Derek si trova a consolarla per una recente delusione d’amore. A quel punto Lisa cambia atteggiamento e fa delle avances a Derek durante la festa di Natale, ma lui la rifiuta fermamente. Lei però non si dà per vinta. Lisa non sembra il tipo da accettare un rifiuto e iniziare ad essere sempre più invadente, fino a diventare ossessiva. Ciò che era iniziato come un flirt da ufficio si trasformerà in una sconcertante, violenta e sanguinaria lotta tra due donne che sanno di avere tutto da perdere e che sono disposte a morire per evitarlo.

Obsessed Passione fatale – Trailer Video

Obsessed Passione fatale – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Obsessed

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2009

Paese: USA

Regia: Steve Shill

Cast: Idris Elba, Beyoncé Knowles, Ali Larter, Jerry O’Connell, Bonnie Perlman, Christine Lahti, Bruce McGill, Matthew Humphreys, Scout Taylor-Compton, Richard Ruccolo

Obsessed Passione fatale – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20, venerdì 12 Giugno 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio 14 della stagione 5 di Criminal Minds.