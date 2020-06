Napoli-Inter probabili formazioni: Mertens in dubbio, Eriksen la chiave di Conte

Napoli-Inter ci siamo! Mancano poco più di 24 ore alla semifinale di ritorno della Coppa Italia tra i partenopei e i nerazzurri, partita che promette spettacolo nonostante il lungo stop dai campi di gioco. In palio c’è una grossa fetta di stagione ed entrambe le squadre vogliono centrare la finale, che si svolgerà mercoledì 17 giugno a Roma.

Napoli-Inter: Le ultime dai campi

Il Napoli è alle prese con alcuni dubbi a causa delle precarie condizioni fisiche di Mertens, Fabian Ruiz ed Allan. Gattuso spera di recuperarli tutti e tre anche se quello che più tiene in ansia il tecnico è il folletto belga, fresco di rinnovo (anche se non ancora ufficializzato). Decisivo sarà l’ultimo allenamento per capire se il belga potrà partire titolare nel tridente d’attacco insieme a Politano e Insigne. La sensazione che trapela da Castel Volturno è quella di un Mertens pronto a stringere i denti pur di essere in campo dal 1° minuto.

Stesso discorso vale per Fabian Ruiz, colui che ha siglato il gol vittoria all’andata con uno splendido tiro a giro dal limite dell’area. Anche lo spagnolo accusa piccoli fastidi e le sue condizioni saranno valutate oggi, ma dovrebbe comunque essere della gara.

Infine Allan è affaticato per i grossi carichi di lavoro svolti negli ultimi giorni, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina.

L’Inter anche deve fare i conti con alcuni dubbi. Conte quasi sicuramente dovrà fare a meno di Vecino, che molto difficilmente sarà arruolabile per la trasferta di Napoli, mentre migliorano le condizioni di Godin e c’è fiducia sul pieno recupero di Bastoni e De Vrij, ancora da valutare D’Ambrosio.

Napoli-Inter: Le probabili formazioni

Il Napoli se dovesse recuperare gli acciaccati si dovrebbe schierare con Ospina tra i pali, ancora una volta preferito a Meret; la linea di difesa sarà composta da Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, mentre la coppia di centrali sarà formata da Koulibaly e Maksimovic, vista l’assenza di Manolas. A centrocampo agiranno Fabian Ruiz a destra, Demme punto fermo in regia e il solito Zielinski a sinistra. Nel tridente d’attacco l’ex Politano è in vantaggio su Callejon per occupare la destra, capitan Insigne occuperà la sua fascia di competenza e cioè la sinistra e Mertens sarà il punto di riferimento centrale.

L’Inter proporrà con molta probabilità il 3-4-1-2 con Handanovic in porta, Skriniar centro destro, De Vrij centrale e Bastoni centro sinistra in difesa; a centrocampo Candreva è in vantaggio su Moses, Barella e Brozovic agiranno al centro e Young sarà dirottato a sinistra. Dietro le due punte Lukaku e Lautaro Martinez ci sarà spazio per Eriksen, che deve finalmente mettere in mostra tutto il suo potenziale.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Questo il Video dei momenti salienti dell’andata: