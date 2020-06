Napoli-Inter – Tutto sul match di Coppa Italia – Statistiche e precedenti

Napoli-Inter si affrontano sabato 13 giugno alle ore 21:00 allo stadio San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che vedrà una delle due squadre poi impegnata nella finalissima di mercoledì 17 giugno all’Olimpico di Roma.

Ripartenza col botto dunque per le due compagini, che dopo mesi di assenza dai campi di gioco si troveranno subito a giocare per un traguardo importantissimo a cui entrambe tengono particolarmente.

Napoli-Inter: tutto sul match

L’andata a San Siro, giocata il 12 febbraio scorso, ha visto i partenopei imporsi per 1-0 grazie ad un magistrale gol dello spagnolo Fabian Ruiz, che al 57′ con un sinistro a giro dal limite dell’area ha infilato la sfera quasi sotto l’incrocio dei pali, tiro imparabile per Padelli.

La squadra di Gattuso quindi può avere il vantaggio di giocare per due risultati su tre avendo questo vantaggio, ma sicuramente dopo tanto tempo senza campo non penserà a gestire la gara, anzi, proverà a mettere al sicuro la qualificazione, spinta anche dalla voglia di regalare una gioia al proprio tecnico che nei giorni scorsi è stato colpito da un gravissimo lutto, la dipartita della sorella 37enne.

L’Inter farà di tutto per arrivare a Napoli e centrare la finale e ne ha tutti i mezzi. Conte vuole puntare forte sulla voglia di riscatto di Eriksen, uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio, che ancora non ha dimostrato tutto il suo valore in maglia nerazzurra. In più può contare su un animale da area di rigore come Lukaku, che ha già punito il Napoli proprio al San Paolo in campionato.

Napoli-Inter: le statistiche in Coppa Italia

Sono 12 i precedenti in Coppa Italia tra Inter e Napoli. Gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide contro l’Inter, dopo aver subito gol in tutti i precedenti sette incroci con i nerazzurri nella competizione. L’unica altra occasione in cui Napoli e Inter si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia risale alle semifinali del 1997.

L’Inter ha vinto due delle ultime quattro gare contro il Napoli in tutte le competizioni (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 sfide contro i partenopei (5N, 6P). In ben otto degli ultimi 10 incroci tra Napoli e Inter in tutte le competizioni, una delle due squadre non ha trovato la via del gol.

Napoli-Inter: i precedenti al San Paolo

Bilancio in equilibrio nei sette confronti di Coppa Italia tra Napoli e Inter al San Paolo, con due successi per parte e tre pareggi che completano il quadro. L’ultima gara di Coppa Italia giocata al San Paolo è il successo nerazzurro del gennaio 2016.

Il Napoli ha perso anche l’ultima sfida in assoluto al San Paolo contro l’Inter (1-3 in Serie A, gennaio 2020): i partenopei non perdono due gare interne di fila contro i nerazzurri in tutte le competizioni dal 1956, con le due squadre guidate rispettivamente da Eraldo Monzeglio e Giuseppe Meazza.

L’Inter ha messo a segno quattro gol nelle ultime due sfide esterne contro il Napoli, solo uno in meno di quelli realizzati sul campo dei partenopei nelle precedenti sei occasioni in tutte le competizioni.