Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 13 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 13 giugno 2020. Come sarà il weekend per i primi 4 segni zodiacali? Una bella dose di energia in più per l’Ariete, il Toro recupera la stabilità. Per i Gemelli ancora pensieri e piccole tensioni, mentre il Cancro deve chiarire in amore. Di seguito, le previsioni astrologiche per questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Ariete

Inizi a percepire le prime avvisaglie della Luna, che raggiungerà il tuo segno domenica prossima. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’energia aumenterà e dovresti provare a riversarla sul rapporto di coppia. Le stelle ti incoraggiano, però, a coltivare anche altri progetti. Per esempio, domenica potresti fare dei programmi riguardanti ciò che vorresti fare in autunno.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Toro

Domani, secondo l’astrologo Paolo Fox, recupererai terreno e soprattutto stabilità, dopo il brutto episodio vissuto la settimana passata. Tu sei un segno forte, è vero, ma certe volte hai bisogno, come tutti, di un po’ di energia dagli altri. Nelle prossime ore potrebbe arrivarti più forza dalla famiglia e da chi ami.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Gemelli

Si prospetta un’altra giornata piena di pensieri e qualche piccola tensione. L’oroscopo di Paolo Fox spiega come sia importante portare avanti un progetto, perché entro luglio arriverà una bella risposta in tal senso. In amore stai recuperando, ma lentamente. Se ci sono dei problemi di copia, dovresti provare a chiarire, anziché sfuggire. In questo momento le questioni di lavoro ti assorbono gran parte del tempo e dell’energia.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Cancro

Se c’è qualcosa da chiarire, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti farlo domani, perché la Luna sarà ancora dalla una parte. Domenica, invece, potrebbe essere una giornata un po’ particolare, anche dal punto di vista relazionale. Nei rapporti con Pesci, Scorpione, Vergine e Toro potrebbero affiorare delle belle intuizioni.