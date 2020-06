Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 13 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 13 giugno 2020. Come proseguirà il fine settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Torna in auge l’amore per il Leone, la Vergine è ancora piuttosto nervosa. La Bilancia è in attesa di una conferma di lavoro, mentre per lo Scorpione si prospetta un weekend promettente. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’amore sarà in primo piano. I rapporti di coppia già solidi dovranno proteggere la propria intesa, mentre i single dovrebbero mettersi in gioco. Questo cielo sostiene anche le questioni famigliari: se ci sono situazioni da risolvere, dovreste agire nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Vergine

Domani, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, sarà ancora un po’ nervoso. In parte è tua responsabilità, perché tendi a sovraccaricarti di impegni pur di avere tutto a posto, ordinato e pianificato. Cerca di recuperare in amore, specialmente se c’è una persona importante che hai trascurato un po’ troppo negli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Bilancia

Giugno e luglio saranno due mesi un po’ difficili, per chi sta aspettando una conferma di lavoro. Il famoso astrologo de I Fatti Vostri ti raccomanda per domani di non sfogare la tensione che senti sul rapporto di coppia, soprattutto se è appena cominciato. Le relazioni di lunga durata, molto probabilmente, hanno già realizzato un obiettivo importante. In serata affiorerà un po’ di pigrizia in più.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per domani preannuncia la Luna e Marte favorevoli. Tu sei capace di riprenderti in un attimo, non appena percepisci l’amore intorno a te. Se la settimana è cominciata un po’ sottotono, forze perfino con qualche polemica, si chiuderà con un weekend molto promettente e pieno di vitalità.