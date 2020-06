Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 13 giugno 2020 . Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 13 giugno 2020. Quali preziosi suggerimenti darà l’astrologo di Rai2 agli ultimi 4 segni zodiacali? Attenzione a non fare polemica per il Sagittario, gran voglia di fare per il Capricorno. In arrivo novità dal punto di vista economico per l’Acquario, mentre i Pesci sono finalmente più tranquilli. Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Sagittario

La raccomandazione che ti rivolge l’oroscopo di Paolo Fox per domani è quella di evitare le polemiche. Dovresti fare attenzione alle relazioni che iniziano in modo poco trasparente, soprattutto con i Gemelli, la Vergine, i Pesci e lo Scorpione. Mettere un po’ di pepe con qualche frecciatina va bene, ma esagerare fino a scaldare troppo gli animi e litigare no!

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Capricorno

Tu hai una gran voglia di fare tante cose, ma dovresti adeguarti alle circostanze esterne. Preparati, perché giugno e luglio saranno due mesi di progetti e di ritardi. Già ad agosto, però, arriveranno i primi frutti. Questo 2020 potrebbe portarti anche fare delle rinunce significative, per esempio in amore. Ricordati, comunque, che se dovesse accaderti questo, vorrà dire che la situazione o il rapporto non aveva più un futuro!

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si prospetta una fase di crescita, per qualcuno anche di grosse novità dal punto di vista economico. Potrai valutare una compravendita immobiliare, un affitto, una casa nuova. Sei in pieno fermento, desideri stravolgere ogni cosa. Chi non cambierà casa, comunque, avrà voglia di rinnovarla, di acquistare degli arredi nuovi. Non per forza dovrai fare enormi rivoluzioni, Qualcuno si dedicherà a piccole trasformazioni.

Oroscopo Paolo Fox sabato 13 giugno 2020: Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna sarà nel tuo segno: sarai più emotivo, ma anche più energico rispetto al passato. Di sicuro più tranquillo. C’è Marte nel segno che potrebbe procurati qualche piccolo fastidio fisico, come un arrossamento, oppure t spingerà a voler aggiustare qualcosa e, quindi, cercare un esperto. Cerca solo di non fare le cose con la testa fra le nuvole!