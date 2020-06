Probabili Formazioni Juventus-Milan: Rebic sfida Cristiano Ronaldo

Si torna finalmente in campo e dopo tre mesi di stop si riparte da un grande classico del calcio italiano. A Torino si disputa infatti il match tra Juventus e Milan. Le due squadre si sfideranno per il ritorno della semifinale di Coppa Italia e sicuramente sarà molto importante capire come si presenteranno i ventidue giocatori in campo dopo questo lungo periodo di stop forzato da coronavirus.

E’ difficile poter sapere fin da ora quali saranno le formazioni ufficiali ma certamente si potranno fare delle ipotesi. Le due squadre sono tornate ad allenarsi a metà Maggio e da quel giorno sia Sarri che Pioli hanno provato importanti soluzioni per portare a casa la vittoria. Un importante bivio per approdare alla finale di Coppa Italia che può diventare un importante trofeo soprattutto per i rossoneri che potrebbero accedere in maniera diretta alla prossima Europa League.

Ma torniamo a noi e vediamo quali saranno le probabili formazioni del match Juventus-Milan. I bianconeri scenderanno in campo con un 4-3-3 che vedrà Buffon tra i pali. La linea difensiva vedrà al centro Bonucci e De Ligt mentre sulle fasce toccherà a Cuadrado ed Alex Sandro. Maurizio Sarri preferisce sicuramente ricominciare dalla velocità che i due riescono a fornire per allargare il gioco. A centrocampo l’unico in dubbio sembra essere Pjanic mentre Khedira e Bentancur completeranno il trio. L’attacco sarà di quelli da notti stellari. Dietro a Cristiano Ronaldo vi saranno infatti Douglas Costa e Dybala.

Dall’altro lato i giocatori allenati da Pioli si schiereranno con un 4-2-3-1. In porta andrà Donnarumma mentre Kjaer e Romagnoli saranno i pilastri centrali della difesa. Ai lati vi saranno Conti e Calabria mentre a centrocampo Kessiè e Bennacer saranno posizionati davanti la difesa per provare a contenere le azioni offensive della Juventus. In attacco non ci sarà Ibrahimovic che è squalificato e quindi toccherà a Rebic che sarà aiutato da Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu.

Il match avrà inizio alle ore 21 e potrete vedere la diretta della partita su Rai 1 ma anche in diretta streaming su RaiPlay. Anche su www.giornal.it potrete vedere in diretta Juventus Milan grazie al player video che inseriremo a partire dalle 20:30.