Gli Ariete hanno tanti pregi e buone qualità ma anche atteggiamenti e modi di fare che risultano agli altri non poco fastidiosi. Quali sono i difetti di un Ariete? Ecco la lista dei peggiori.

Il segno dell’Ariete

L’Ariete è un segno cardinale di Fuoco governato da Marte. Nel segno zodiacale dell’Ariete Venere si trova in esilio mentre Saturno è in caduta. Il Sole entra in Ariete nel periodo compreso tra il 21 marzo e il 21 aprile. I nati del segno dell’Ariete sono persone spontanee, che si lanciano in tutto ciò che non conoscono. Gli Ariete non hanno paura di provare nuove esperienze e si buttano alla cieca. Gli Ariete sono audaci, osano senza paura, sono ambiziosi e hanno una grande energia. Difficilmente si stancano e sono sempre pronti a fare qualcosa.

I nati del segno dell’Ariete non riescono a stare fermi, sono molto dinamici e attivi, hanno un grande spirito d’avventura, sono sempre alla ricerca di qualcosa che gli permetta di non annoiarsi mai. Gli Ariete sanno essere al comando, organizzarsi e organizzare gruppi di persone, sanno dirigere la collettività mostrando spirito di iniziativa. Gli Ariete dunque sono molto dinamici e mai statici ma hanno anche però atteggiamenti e modi di fare che scatenano l’insofferenza negli altri. Quali sono i difetti di un Ariete? Ecco la lista dei peggiori.

I difetti dell’Ariete

Quali sono i difetti di un Ariete? Ecco la lista: