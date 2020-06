Serena Enardu ha un nuovo fidanzato e lo confessa all’interno delle sue storie Instagram durante gli ultimi giorni. Una notizia che ha scioccato i suoi fan e tutti i social che, stavano ancora cercando capire la reale motivazione che ha visto la fine della sua storia d’amore con Pago. La realtà però, sembra ben diversa da quella che tutti immaginano, quali sono state le sue parole?

Durante gli ultimi giorni Serena sembra aver accettato la separazione definitiva con Pago, avvenuta poche settimane fa. La reale motivazione sembrava quella sostenuta dal cantante durante un’intervista dove, affermava la poca sincerità della sua compagna nei suoi confronti.

Serena Enardu ha un nuovo fidanzato

Stando alle parole di Pago, nel telefono di Serena avrebbero trovato alcune conversazioni con Alessandro Graziani risalenti a quando, la ex fidanzata cercava ancora una volta di tornare con lui. Sembrerebbe però, che la loro “relazione” non fosse solamente di messaggi ma anche di momenti intimi passati più e più volte insieme all’oscuro di Pago.

Il polverone mediatico che si è creato intorno alla ormai ex coppia, sembra non finire qui visto che, Serena durante questi ultimi giorni ha rivelato la presenza di un nuovo amore nella sua vita.

Confessione scioccante sui social

In questi giorni Serena Enardu ha lasciato intendere nelle sue storie Instagram che, nella sua vita e accanto a lei ci sarebbe già un altro uomo che non sembra essere Pago.

La ex gieffina che, negli ultimi mesi ha fatto di tutto per riconquistare il cantante sembra invece avere già un nuovo fidanzato accanto a lei.

Le sue parole infatti, non hanno lasciato nessun dubbio affermando ai suoi fan una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Chiusa in bagno durante una sua sessione di skincare, la ex gieffina si è lasciata andare ad affermazioni molto importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu) in data: 8 Giu 2020 alle ore 11:37 PDT

Le sue parole sono state: “No, non ve lo presento il mio fidanzato perché è ancora troppo presto, tra un po’, altrimenti poi voi dite che ho fatto troppo in fretta e che sono una poco di buono. Preferisco tenerlo ancora nascosto e tirarlo fuori poi perché adesso non ho bisogno di fare notizia”. Quello che ora tutti i fan della Enardu si chiedono è, chi sarà mai la sua nuova fiamma?