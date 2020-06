Sony presenta ufficialmente la Playstation 5: svelato l’aspetto e i primi giochi della console giapponese

A pochi minuti dal termine della presentazione ufficiale da parte di Sony (avvenuta esclusivamente in diretta su Youtube e Twitch), la Playstation 5 è stata finalmente svelata anche fisicamente, rivelando un estetica che da un taglio al passato, con il bianco che la fa da padrone rispetto al nero, e con linee curve al posto di angoli spigolosi, dove trova spazio un lungo led di colore blu. Il bianco predomina anche sugli accessori come il gamepad e cuffie.

I primi dettagli

La console sarà venduta fin da subito in due versioni, una Standard con il lettore Bluray 4K e una che ne è sprovvista, denominata Digital senza il consueto lettore ottico per ospitare i giochi fisici: non sono stati ancora resi ufficiali i prezzi ma è facile da immaginare che la versione senza lettore costi sensibilmente di meno, sebbene non dovrebbero esserci differenze in termini di hardware tra le due versioni.

Con PlayStation 5, stiamo facendo un salto significativo per offrire una generazione davvero nuova di esperienze di gioco trasformative che ridefiniranno le aspettative per ciò che i videogiochi possono essere ha dichiarato Jim Ryan, numero 1 e CEO di Sony, per presentare la neonata console che dovrebbe uscire per la fine del 2020.

I primi titoli annunciati ufficialmente

La nuova console è stata annunciata in concomitanza con diversi titoli, di cui molte esclusive.

Ecco l’elenco completo di tutti i titoli, divisi tra esclusive e “terze parti”:

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Giochi PS5 di terze parti