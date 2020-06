Giovanna Abate cerca conferme | Nuova coppia a Temptation Island

By

Giovanna Abate cerca delle conferme sulla sua storia d’amore con Sammy Hassan tanto da decidere di proporgli un nuovo reality. Di cosa stiamo parlando?

La scelta avvenuta tra Giovanna e Sammy risale ormai a diverse settimane, dove la coppia ha già più e più volte avuto momenti e giorni per stare insieme e conoscersi meglio. Sembra però che, la quarantena e il distanziamento sociale abbia comunque messo nei freni alla loro conoscenza che, è rimasta molto indietro rispetto al normale.

Il contatto fisico che, appare come un gesto normale è stato invece “interrotto” per via del Codiv-19, mettendo così alcuni dubbi tra di loro e tra la loro futura storia d’amore.

Giovanna Abate cerca conferme

La scelta di Giovanna fatta di cuore e di pancia, ha mostrato alcune forti emozioni nei confronti di Sammy che nessuno si sarebbe mai aspettato. La coppia nonostante le continue litigate e le discussioni, sembra aver creato un bellissimo legame che, con il passare del tempo si augurano di fortificare rendendola una vera storia d’amore a tutti gli effetti.

Le notizie che però stanno girando intorno alla nuova coppia di Uomini e Donne, vedono Giovanna Abate e Sammy Hassan protagonisti di una nuova proposta da parte della Mediaset e gli autori dello stesso talk show.

Negli ultimi giorni infatti, la coppia sembra aver deciso di partecipare a un nuovo reality mettendo nuovamente sotto l’occhio delle telecamere la loro storia d’amore. Un momento che, grande parte dei fan hanno trovato poco giusto vista la loro recente conoscenza che sta tutt’ora cercando di mettere basi solite per una futura storia d’amore.

Giovanna Amate cerca però delle conferme e decide di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island che partirà il 7 Luglio. Cosa sta realmente succedendo alla neo coppia?

Ex tronista e Sammy pronti per Temptation Island

Durante questi ultimi giorni, le notizie sulla nuova coppia uscita da Uomini e Donne sono state tantissime. A parlare e specificare alcune dichiarazioni è stato anche Amedeo Venza e la pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover“ che hanno chiarito alcuni punti importanti nei confronti della coppia.

Amedeo Venza ha così affermato: “Giovanna dopo qualche giorno dalla scelta è stata messa in quarantena per ovvi motivi dovuti alle precauzioni Codiv-19. Mentre Sammy avendo già fatto tutti i test da poco non è obbligato ad isolarsi!”

La pagina “uominiedonneclassicoeover” invece ha confermato la partecipazione della coppia al reality di Temptation Island. Questo ha lasciato i fan e ai telespettatori la voglia di vedere Giovanna e Sammy durante il loro viaggio nei sentimenti.