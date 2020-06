Maria De Filippi rivoluzione il programma di Uomini e Donne e fa un taglio netto all’interno dei due troni. Cosa ha in mente per settembre?

La padrona di casa del programma firmato Canale 5 sembra aver scoperto durante la quarantena e nell’ultimo mese, un nuovo modo di condurre Uomini e Donne. La conduttrice sembra quindi aver preso una scelta molto importante per il futuro del programma. Soprattutto per quello dei due troni che per anni sono stati protagonisti assoluti e amati dai telespettatori.

Maria De Filippi rivoluzione il programma

Durante gli ultimi mesi, Maria De Filippi ha potuto testare una nuova modalità di Uomini e Donne unita tra il trono classico e il trono over. I tronisti infatti, venivano chiamati al centro dello studio insieme al parterre femminile e maschile del trono over.

La padrona di casa del programma sembra quindi aver riflettuto e deciso di unire i due troni. Questo per mixare le vicende senza dover proporre registrazioni divise ma soprattutto separate.

L’indiscrezione arriva dalla pagina Instagram “Notizieued” che ha affermato: “Il trono classico è stato eliminato. Per meglio dire è stato mischiato col trono over, esattamente come tutte le puntate che abbiamo visto nell’ultimo periodo. Proprio come quando erano protagonisti Giovanna Abate e i suoi corteggiatori”.

Una notizia che sembra aver lasciato sconvolti quasi tutti i telespettatori che non si aspettavano un cambiamento così importante. La distinzione tra trono classico e trono over infatti, dura ormai da diversi anni e nessuno avrebbe mai pensato di non vederli più divisi.

Conduttrice cambia le carte in tavola

Il cambiamento all’interno di Uomini e Donne degli ultimi mesi, sembra aver cambiato completamente le carte in tavola spingendo Maria De Filippi a unire i due troni. L’indiscrezione lanciata durante gli ultimi giorni sembra aver lasciato molto perplessi i fan nonostante nessuno si aspettasse una scelta del genere.

Secondo le ultime affermazioni infatti, sembrerebbe che il nuovo format unito di Uomini e Donne, porti più telespettatori a seguire le vicende sia del trono classico che di quello over, portando un maggior share dell’oltre 23%. Nonostante i più affezionati continuino a volere i due troni divisi, sembra che Maria De Filippi abbia intenzione di mischiare le vicende over al classico così da portare un solo “filone” durante l’intera settimana.