Nilufar Addati ha delle nemiche | Nuovi attacchi fuori da Uomini e Donne

Nilufar Addati ha delle nemiche e nelle ultime ore sembra essere tornata al centro dei social per un nuovo gossip lanciato da una sua “nemica”. Di chi stiamo parlando?

La vita di Nilufar dopo Uomini e Donne sembra completamente cambiata, la fine della storia d’amore con Giordano infatti, sembra aver spinto la ex tronista ha voltare pagina. Nonostante la storia d’amore finita, la ex coppia sembra rimasta in buoni rapporti continuando a collaborare insieme nella stessa agenzia senza nessun problema. La ex corteggiatrice che invece sembra avercela con lei e ha lanciato una nuova “accusa” nei suoi confronti è Camilla Mangiapelo.

Nilufar Addati ha delle nemiche

Durante le ultime ore, Nilufar si è trovata al centro di un nuovo gossip proprio a causa di Camilla Mangiapelo e delle affermazioni lanciate nei suoi confronti. La ex corteggiatrice infatti, ha voluto rispondere ad alcune domande tra cui, quella proprio in riferimento a Nilufar.

Mangiapelo infatti ha affermato nei confronti di Nilufar: “Quello che noi chiamiamo antipatia può anche essere definito con un termine più elegante: Incompatibilità caratteriale di dimensioni epiche”.



Tra le due non sembra scorrere buon sangue anche se, la motivazione continua ad essere nascosta senza spiegare realmente la motivazione di tale risposta. Nonostante Nilufar Addati non abbia voluto replicare, in suo “soccorso” ha deciso di intervenire Deianira Marzano.

Deianira Marzano in difesa dell’ex tronista

L’influencer Deianira Marzano ha deciso di dire la sua repostando un commento privato di una fan, confermando e sottolineando quando Camilla sia in cerca di popolarità visto che, non sembra essere notata dai tantissimi brand che invece puntano di Nilufar.

Il commento della fan di Deianira ha infatti confermato alcuni sospetti che lei stessa pensava sulla vicenda e sulle parole che la Mangiapelo ha riservato nei confronti dell’Addati.

La fan in privato ha così esordito: “Che ridere, facile parlare così quando non si è più calcolati dai brand, dalle sponsorizzazioni. Ricordo benissimo come andavano d’accordo, hanno fatto il Red Carpet a Venezia insieme. […] Se l’incompatibilità caratteriale ce l’avevi sempre allora i commenti con i cuori o i nomini, non ci azzeccavano a niente. Non a caso è stata lei ad andarsene dalla The One e non viceversa…”

La verità dell’antipatia da parte di Camilla nei confronti di Nilufar sembra essere ancora segreta anche se, potrebbe coinvolgere aspetti lavorativi in comune delle due influencer.