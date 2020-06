Ricetta pan di spagna al cacao: ingredienti, preparazione e consigli

Il pan di spagna al cacao è una delle varianti del tradizionale pan di spagna, una preparazione di base molto utilizzata in pasticceria.

E’ la base ideale per preparare golose torte da farcire con ogni tipo di crema, come ad esempio quella al latte oppure la classica crema pasticcera, di cui ne esalta piacevolmente il sapore. Oltre che come base per le torte, il pan di spagna al cacao al naturale è perfetto anche come merenda per i bambini, basterà infatti spalmare una fetta con un velo di marmellata per arricchirlo e renderlo speciale.

Pan di spagna al cacao – Ingredienti

Ingredienti per 6 dischi di pan di spagna (18 cm di diametro, 8 mm di spessore)

Albumi (circa 4) 135 g

Tuorli (circa 6) 120 g

Zucchero 155 g

Burro 30 g

Cacao amaro in polvere 30 g

Farina 00 22 g

Fecola di patate 22 g

Pan di spagna al cacao – Preparazione

Per preparare il pan di spagna al cacao, per prima cosa versate gli albumi nella ciotola di una planetaria munita di frusta e iniziate a montare a velocità media. Aggiungete lo zucchero poco per volta, aumentando la velocità della planetaria. Gli albumi dovranno essere montati a neve lucida.

Mentre la planetaria è in funzione, setacciate la farina insieme alla fecola e al cacao.

Ripetete l’operazione per 2 volte e tenete da parte. Nel frattempo fate sciogliere il burro in un pentolino e lasciate raffreddare.

Quando gli albumi saranno montati, versate i tuorli a filo nella planetaria ancora in funzione. Dopo aver incorporato i tuorli, spegnete la planetaria: il composto ottenuto dovrà scorrere leggermente dalla frusta. Versate una parte della massa in una ciotola e aggiungete una parte delle polveri.

Versate anche il burro fuso ed emulsionate con la marisa per incorporarlo; poi unite questo composto al resto della massa montata, aggiungete le polveri rimanenti e mescolate delicatamente dal basso verso l’alto per evitare di smontarlo. A questo punto sistemate gli anelli da pasticceria del diametro di 18 cm e un’altezza di 8 mm su una leccarda foderata con carta forno: potete cuocerne 2 alla volta e versate l’impasto all’interno.

Livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio e cuocete in forno statico preriscaldato a 220° per 6-7 minuti. Una volta cotti, sfornate e lasciate intiepidire, dopodiché aiutatevi con un coltellino per rimuovere i dischi di pan di spagna dall’anello. Sistemate il pan di spagna al cacao su una gratella per farlo raffreddare completamente prima di utilizzarlo.

Pan di spagna al cacao – Consigli utili

Potete conservare il pan di spagna al cacao ben avvolto nella pellicola per una settimana in un luogo fresco e asciutto.

In alternativa potete congelarlo per un mese.

Potete farcire il pan di spagna con della confettura, panna, mousse al cioccolato o crema.

Se al posto degli anelli da pasticceria indicati preferite utilizzare quelli più comuni del diametro di 18 cm e un’altezza di 4 cm, dovrete riempire gli stampi a metà e cuocerli in forno statico a 190° per circa 15-20 minuti. In questo caso otterrete 3 dischi di pan di spagna.