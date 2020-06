Ricetta pizza in teglia, ingredienti, preparazione e consigli

By

La pizza in teglia è un piatto a cui nessuno può resistere, in generale la pizza è uno degli alimenti più apprezzati e consumati al mondo.

L’impasto lo si prepara con due tipologie di farina, quella 00 e quella di Manitoba, che ha un quantitativo maggiore di glutine, prevede una lievitazione in quattro fasi: questo procedimento permette di ottenere una pizza soffice e croccante per un risultato che conquisterà per la sua bontà.

Può essere gustata come piatto unico o servita come aperitivo, ne andranno pazzi sia grandi che piccini, potete condire la pizza come più vi piace, date libero sfogo alla fantasia.

Pizza in teglia – Ingredienti

Con le seguenti dosi otterrete una pizza 32×35 cm.

350 ml di acqua

8 g di lievito di birra (o 3 g di lievito di birra secco)

250 g di farina 00

250 g di farina di manitoba

20 g di olio extra vergine d’oliva + q.b.

10 g di sale

q.b. farina di semola

460 g di sugo di pomodoro

125 g di mozzarella

q.b. origano

Pizza in teglia – Preparazione

Prepariamo l’impasto della pizza, setacciando e unendo la farina 00 e quella di Manitoba in una ciotola. Poi poco per volta versiamo il lievito di birra sciolto nell’acqua a temperatura ambiente.

Aggiungiamo l’olio extra vergine e il sale. Mescoliamo con un cucchiaio di legno per 2-3 minuti, dopodiché copriamo il contenitore con un foglio di pellicola trasparente e lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 30 minuti.

Trasferiamo l’impasto su una placca in acciaio o un piano di lavoro infarinato e ripieghiamolo su se stesso ripetendo l’operazione sui 4 lati. Non preoccupatevi se la consistenza risulterà piuttosto appiccicosa. Poi per tre volte, richiudiamo l’impasto tirandolo con le mani verso di noi.

Rimettiamolo nella boule, ricopriamo con la pellicola e lasciamolo lievitare altri 20 minuti a temperatura ambiente.

Trascorso questo tempo ripetiamo i passaggi precedenti: ripieghiamo sui 4 lati e richiudiamo l’impasto per tre volte. Poi, come prima, lasciamo lievitare ancora 20 minuti.

Dopodiché ripetiamo queste operazioni una terza volta, ma infine lasciamo lievitare, sempre a temperatura ambiente, per 4 ore.

Riprendiamo il nostro impasto, e trasferiamolo sul piano di lavoro, cosparso con abbondante farina di semola. Premiamo con le dita tutt’intorno e poi al centro per allargarlo.

Eliminiamo la semola in eccesso e trasferiamo l’impasto su una teglia da forno unta con olio d’oliva, quindi con le mani stendiamolo fino a raggiungere la giusta dimensione.

Condiamo con il pomodoro e cuociamo in forno ventilato preriscaldato alla massima temperatura per 10 minuti.

Sforniamo e aggiungiamo pezzetti di mozzarella, origano e un filo di olio extra vergine.

Rimettiamo in forno alla massima temperatura per altri 5-10 minuti.

Pizza in teglia – Consigli utili

Per la riuscita della pizza consigliamo di impastare bene l’impasto, in modo che si sviluppi la maglia glutinica.

La versione proposta oggi è la classica Margherita, ma potete condire la vostra pizza come più vi piace, ad esempio con degli affettati, delle verdure, insomma come più vi piace.