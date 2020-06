Romina Mosso Morais Gomes – Chi è la quarta Madre Natura – Ciao Darwin 7

Romina Mosso Morais Gomes si è già fatta conoscere alcuni anni fa dal pubblico italiano grazie al ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin 7, puntata Carne Vs Spirito. La modella originaria di Capo Verde è arrivata nel nostro Paese all’età di 15 anni e ha seguito in un primo momento il sogno di sfondare nel mondo della moda.

Romina Mosso Morais Gomes è stata persino bersagliata da aspre critiche durante la sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis. Tutta ‘colpa’ del suo aspetto fisico, delle forme troppo asciutte e della sua capigliatura afro.

Romina Mosso Morais Gomes – Età e carriera

Romina Mosso Morais Gomes nasce a Capo Verde il 29 agosto dell’89 e inizia da giovanissima a sfilare per importanti marchi come Bulgari e Moschino. Il suo debutto nel mondo della moda avviene grazie ad un talent scout che la scopre già da adolescente. Una volta trasferita in Italia, la modella invece ha fatto ritorno in patria in pochissime occasioni. Una delle quali risale al 2010, ma solo per un breve periodo. Sceglie poi di rimanere a Milano, dove vive ancora oggi. Durante la sua partecipazione a Ciao Darwin, Romina Mosso Morais Gomes è finita nel mirino degli haters. Di fronte all’epiteto ‘scimmia’ destinatole da qualche leone da tastiera, la modella ha preferito però rispondere con una semplice risata.

In questo periodo Romina si sta dedicando inoltre al settore pellicce, come dimostrano gli ultimi contenuti pubblicati sulla sua pagina Facebook. La sua attività social forse non sarà più quella di un tempo, visto che la modella ha scelto di rendere privato il suo account Instagram e interagire con i fan tramite una sola piattaforma. In quest’ultima però è possibile vederla sotto diverse luci: a volte seducente, altre con i capelli lunghi e una treccia senza fine. Non sappiamo invece se la capoverdiana sia fidanzata oppure no: sembra essere molto protettiva riguardo alla sua vita privata.