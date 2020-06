Tina Cipollari – Tutto su di lei – Età, ex marito e figli

Tina Cipollari e la tv italiana: un binomio unito da molti anni e con un discreto successo. La nota opinionista di Maria De Filippi ne ha combinate di cotte e di crude all’interno del programma che la vede Regina. Bionda, femme fatale, burrosa o asciutta a seconda delle stagioni. Lingua biforcuta eppure in grado di donare una tenerezza senza fine, ma solo a sua discrezione.

Tina Cipollari non è solo il volto indiscusso di Uomini e Donne: la sua esperienza a Ciao Darwin 7 – Carne Vs Spirito le ha permesso di confermare la popolarità già ottenuta. Impossibile per la Capitana della squadra rivale riuscire ad eguagliarla. Al suono di ‘Maria io esco’, Tina ha colpito ancora e si è portata a casa la simpatia di tutto il pubblico italiano.

Tina Cipollari – Età, ex marito e figli

Tina Cipollari nasce il 14 novembre del ’65 a Viterbo con il nome di Maria Concetta Cipollari. Il suo debutto in televisione viene ricondotto al programma della De Filippi, anno 2001. In realtà non è così: la futura opinionista è già attiva negli anni Novanta in diverse tv locali. Televendite e altro che le permetteranno poi di diventare una delle corteggiatrici più temute del parterre. Partecipa al tempo stess a Buona Domenica e dopo aver terminato il periodo da protagonista del Trono Classico, rimane all’interno dello show come opinionista.

Nel 2004 partecipa a Il ristorante, il reality show che la vede arrivare seconda. Poi la vediamo alla guida di VipMania nel 2005 per alcune tv locali. Tre anni dopo, forte di una breve pausa, ritorna in tv al Maurizio Costanzo Show. Nel 2016 invece è concorrente di Pechino Express. Uomini e Donne ha regalato a Tina Cipollari l’amore: nel 2002 ha conosciuto Cristian Maria Nalli (Kikò) e i due si sono sposati tre anni più tardi. Nel corso del decennio successivo la coppia ha dato alla luce tre figli, salvo poi separarsi nel 2018.