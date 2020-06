Belen Rodriguez – Tutto su di lei – Età, marito, ex e figlio

Belen Rodriguez non ha bisogno di fanfare: la conduttrice argentina si è già affermata da tempo nello spettacolo italiano. Con un passato da modella e un presente diviso fra spalla e conduzione, la tangera è riuscita a centrare diversi programmi di successo.

Sensuale, ammiccante, solare: i complimenti si sprecano quando si parla di Belen Rodriguez. Su Instagram fa spesso girare la testa a tutti i fan e anche se una grossa fetta di italiani la odia, i telespettatori amano vederla sul piccolo schermo.

Belen Rodriguez – Età, marito, gli ex e il figlio

Belen Rodriguez nasce il 20 settembre dell’84 a Buenos Aires con il nome di Maria Belen Rodriguez Cozzani. Dopo aver preso la maturità al Liceo Artistico, si scrive a Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo della sua città, ma non completa gli studi. Debutta come modella nel 2001 in Argentina e diventa testimonial di diversi brand di intimo. Tre anni dopo prende il volo per l’Italia e si stabilisce a Milano, dove si divide fra moda e calendari. Nel 2006 la troviamo invece in tv per la prima volta grazie a TeleBoario, mentre l’anno successivo è al fianco di Taiyo Yamanouchi nel programma comico La tintoria. Nel 2009 è invece la volta di Scherzi a parte e due anni dopo è al fianco di Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis per la guida del Festival di Sanremo.

Belen Rodriguez ha avuto diversi fidanzati conosciuti. Il primo che ha attirato le pagine di gossip è Marco Borriello: la loro relazione è durata dal 2004 al 2008. L’anno dopo la rottura, la tangera conosce Fabrizio Corona e rimane al suo fianco fino al 2012. Nello stesso anno conosce Stefano De Martino grazie ad Amici di Maria de Filippi e i due si sposano l’anno seguente. Prima però danno alla luce il piccolo Santiago: l’arrivo del figlio non salva la coppia dalla separazione, che arriva nel 2015. Belen inizia quindi una relazione con Andrea Iannone, ma anche in questo caso termina tutto molto in fretta. Quattro anni dopo ritorna invece insieme all’ex marito, ma all’inizio del 2020 cominciano a circolare delle voci sulla loro presunta rottura.