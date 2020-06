Domenica In – Anticipazioni 14 giugno – Ospiti

Domenica In sta per affrontare la sua 40a puntata: l’appuntamento è nel primo pomeriggio di Rai 1 di oggi, 14 giugno 2020. Ancora una volta Mara Venier aprirà le porte del suo studio a tanti e nuovi ospiti, pronti a raccontarsi e a raccontare. Altri volti noti del piccolo schermo saranno invece presenti solo in collegamento.

Le anticipazioni di Domenica In accendono le luci su Gianna Nannini: la celebre rocker ha deciso di affrontare un viaggio nei momenti salienti della sua carriera, in occasione del suo recente compleanno. Si esibirà inoltre in una versione originale de La donna cannone, l’intramontabile canzone di Francesco De Gregori.

Domenica In – Anticipazioni e ospiti 14 giugno

Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di uno dei più granti attori della nostra Italia: Alberto Sordi ha lasciato una pesante eredità a tutti gli artisti dello Stivale e un vuoto incolmabile nel cuore di amici e telespettatori. In studio, Christian De Sica e Giovanna Ralli racconteranno diversi ricordi legati ad Albertone. In collegamento da Roma, Eleonora Daniele parlerà invece di quella che è di sicuro l’esperienza più grande e forte che ha fatto fino ad ora. Alcune settimane fa ha dato alla luce la piccola Carlotta, la primogenita: come sta vivendo la maternità?

Stefano De Martino parlerà invece del suo ritorno in tv. Dal prossimo martedì, l’ex ballerino di Amici sarà di nuovo in prima serata su Rai 2 con la nuova edizione di Made in Sud. Deciderà di parlare anche di quanto sta accadendo nella sua vita privata? Intanto sappiamo che nel programma verrà affiancato da Lello Arena, Biagio Izzo e Fatima Trotta. Per lo spazio musicale, Nek condividerà con il pubblico il suo nuovo singolo Perdonare. Le anticipazioni di Domenica In ci parlano anche di Salute: il prof Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, parlerà della Fase 3.