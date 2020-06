Enzo Capo sogno infranto a Uomini e Donne: “Mi manca l’idea di Pamela”

By

Enzo Capo racconta il suo sogno infranto che aveva costruito con Pamela Barretta. Al magazine di Uomini e Donne l’ex cavaliere si mostra molto deluso dalla fine della sua relazione. Un momento davvero triste per Enzo che si lascia andare ad alcune affermazioni inaspettate.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne diversi mesi fa era uscito da programma con Pamela, storia durata poco più di cinque mesi e terminata nel peggiore dei modi. Dopo tantissime discussioni, litigate, offese e addirittura azioni legali, la ex coppia sembra aver chiuso la loro storia nello studio di Maria De Filippi.

Enzo Capo sogno infranto

Capo torna a parlare di Pamela solamente durante l’intervista fatta sul magazine di Uomini e Donne dove, ha spiegato il suo punto di vista e la sua delusione. Più volte l’ex cavaliere aveva spiegato quanto Pamela non fosse più la stessa ai suoi occhi, ribadendolo ancora una volta.

Le sue parole infatti sembrano quelle di un uomo molto deluso che nessuno si sarebbe aspettato: “Quello che mi manca è l’idea di Pamela. Mi manca la Pamela che avevo conosciuto. La Pamela bella. La Pamela dolce. La Pamela amorevole. La Pamela educata. La mia donna ideale. Purtroppo l’ho idealizzato e a oggi provo una grande e profonda delusione. Immaginavo di creare con lei una famiglia meravigliosa: quadro idilliaco sfumato. Sogno infranto. Ho proiettato su Pamela un’dea di donna che lei non è. Se ci penso, provo un profondo senso di tristezza”.

Ex cavaliere confessa i suoi sentimenti

Enzo Capo durante l’intervista si è completamente lasciato andare, mostrando la sua tristezza e il suo dispiacere per la storia finita. L’ex cavaliere deluso dall’amore finito, spiega anche la reale motivazione per il quale, durante le ultime puntate di Uomini e Donne, è tornato per mettere un punto alla loro “guerra social”.

Enzo Capo dopo aver affermato il suo sogno infranto, racconta che: “Ho pensato che fosse opportuno chiarire alcuni punti in trasmissione e cercare una tregua. Questo perché la guerra che ci stavamo facendo sui social a tutto avrebbe portato tracche che a una sorta di riappacificazione”.

L’ex cavaliere per chiudere la sua intervista al magazine di Uomini e Donne, ha affermato di non provare più nessun sentimento per la dama che, diversi mesi fa amava.