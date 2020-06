Francesco Chiofalo – Attacco a Ignazio Moser – “Tutta colpa sua”

Francesco Chiofalo sta vivendo un saliscendi di emozioni in questi ultimi giorni. L’ex volto di Temptation Island e conosciuto con il soprannome di Lenticchio, ha sganciato una bomba in merito al suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

I due hanno affrontato in passato un periodo piuttosto difficile e il cielo è tornato sereno. Anche se le ombre non mancano, come ha raccontato Francesco Chiofalo. In particolare, ha detto a Dipiù, si parla di uno degli ex più famosi della sua fidanzata.

Francesco Chiofalo in crisi? Cosa c’entra Ignazio Moser

Francesco Chiofalo ha deciso di aprire i rubinetti e nel corso di un’intervista con il settimanale, ha rivelato di non aver digerito alcuni eventi. Fra cui il fatto che Antonella avesse avuto un flirt con Ignazio Moser, attualmente fidanzato con Cecilia Rodriguez. “C’è stata un’altra tempesta: hai voluto ritirare fuori una tua vecchia storia d’amore“, ha dichiarato, “hai parlato pubblicamente del tuo ex. In quel momento a me sono venuti dubbi sul nostro rapporto, pure perchè eravamo appena usciti da una brutta crisi. Sono nate altre tensioni. Però ho pensato che, forse, era un modo per darmi una scossa, dopo quello che ti avevo fatto passare. E, ancora una volta, il nostro amore ha vinto“.

Il periodo di quarantena ha spinto poi Lenticchio a fare grandi considerazioni sul suo rapporto. Avere Antonella a distanza forzata gli ha permesso di capire quanto voglia vivere appieno la loro storia d’amore. Così alla fine è arrivata la proposta, anche se non si parla di certo di fiori d’arancio: “Vieni a vivere qua a Roma da me. Smettiamola di essere solo fidanzatini, diamo una scossa forte al nostro rapporto. So che è una richiesta impegnativa, un passo importante, ma fidati di me. Non ti deluderò“. Quale sarà la risposta della diretta interessata? Deciderà di accettare oppure si tirerà indietro?