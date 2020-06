Frasi del buongiorno – Le migliori di domenica – 14 giugno

Frasi del buongiorno. Per molti finalmente oggi è domenica e cosa può esserci di meglio che augurare con una frase una serena giornata? per te una raccolta di frasi del buongiorno per poter inviare un messaggio particolare ad una persona cara. Avrai così modo di poter fare un pensiero gentile ma anche condividere un momento particolare.

Al mattino, l’augurio migliore che si possa fare, è proprio questo quindi non esitare a scegliere il pensiero che ti sembra essere più coinvolgente per poterlo inviare a chi desideri. Potrebbe essere una buona idea anche per conquistare una persona verso la quale hai un particolare interesse. Quindi utilizza al meglio le frasi qui sotto riportate e vedrai che il destinatario ne sarà davvero felice.

Frasi del buongiorno – Domenica – 14 giugno

• Non alzarti un giorno senza sapere che fare. Non alzarti un giorno fingendo di essere quello che non sei. Non alzarti un giorno con le paure delle cose che devi fare e dei sogni che vorresti seguire. Non alzarti un giorno senza ascoltare dentro anche quello che ti dà cruccio. Non alzarti un giorno senza pensare che c’è qualcosa che tu puoi fare per qualcun altro. Non alzarti un giorno giudicando gli altri intorno a te, invece di capirli. Forse la felicità altrui è differente dalla tua. Non alzarti un giorno senza ringraziare per viverne un altro ancora. (Sergio Bambaren)

• Non c’è giorno che non porti una sorpresa che non sia, controluce, una rete di minime soprese. (Jorges Luis Borges)

• Inizia un nuovo giorno con la grinta nel cuore e la caparbietà d’intelletto e la gioia di vivere. Scala tutte insieme le montagne e godi della bellezza di ogni singolo istante. (Stephen Littleword)

• Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico nel quale vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. (Paulo Coelho)