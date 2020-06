I ceci sono legumi o cereali? Ecco la verità

I ceci sono alimenti dall’alto potere nutritivo. Ma spesso può sorgere il dubbio su quale famiglia sia quella a cui appartengono i ceci. Sono forse cereali o i ceci sono legumi? Ecco la risposta incredibile.

I ceci sono legumi o cereali?

I cereali e i legumi sono vegetali ad alto contenuto nutrizionale. I ceci a quale categoria appartengono? Per capirlo dobbiamo analizzare separatamente le proprietà dei legumi e quelle dei cereali.

l cereali sono piante in chicchi che possono dare origine, dopo un adeguato processo di macinazione, a farine. Esiste infatti la farina di ceci e i ceci sembrano chicchi: i ceci sono dunque cereali? Aspettiamo un attimo prima di rispondere. Dal punto di vista nutrizionale i cereali sono per lo più costituiti da amido, sono molto digeribili, ricchi di carboidrati, con pochi grassi, quantità minime di sali minerali e un buon contenuto di proteine a valore biologico discreto, poiché carenti di amminoacidi essenziali come la lisina.

I legumi sono invece piante dai semi commestibili che devono essere consumati previa cottura. I ceci non sembrano semi. Allora non sono legumi? Attendiamo e proseguiamo con il discorso. I legumi possono essere essiccati e messi in ammollo al momento dell’uso oppure surgelati. I legumi sono ricchi di proteine, di carboidrati e sono un’ottima fonte di fibre e di importanti sali minerali come il ferro, il potassio e il calcio.

I ceci sono ricchi di proteine e di fibre, di aminoacidi essenziali, contengono molti sali minerali tra cui il potassio e il calcio, hanno una buona quota di vitamine e non contengono glutine come la maggior parte dei cereali per cui possono essere consumati dai celiaci. I ceci rispondono dunque a tutte le caratteristiche che, nel paragrafo precedente, abbiamo associato ai legumi.

I ceci sono legumi?

Ecco, la risposta incredibile è sì, nonostante l’aspetto e la possibilità di ricavare dai ceci la farina, questi piccoli nutrienti sono legumi a tutti gli effetti e non cereali come erroneamente si potrebbe essere portati a pensare. I legumi sono un’importante fonte di proteine e sono costituiti da una percentuale più alta di carboidrati. legumi come i ceci prevengono il diabete, l’ipertensione e il sovrappeso.

I ceci contengono una discreta quantità di proteine, sul 22%, e carboidrati per il 53%. La famiglia delle leguminose cui appartengono i ceci si caratterizza per la componente proteica e glucidica che fa si che nella dieta, consumando ceci, vengano assunti contemporaneamente sia carboidrati che proteine. Le proteine vegetali date dai legumi, rispetto alle proteine di origine animale contenute in carne, pesce e uova, hanno maggiore potere saziante, sono meno caloriche e maggiormente benefiche per l’intestino.