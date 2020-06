Kikò Nalli – Chi è l’ex marito di Tina Cipollari

Kikò Nalli si è fatto notare sul piccolo schermo e non di certo per merito dell’ex moglie Tina Cipollari. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore e hanno dato alla luce tre figli, ma poi hanno scelto di separarsi. Hanno mantenuto però degli ottimi rapporti, anche durante l’esperienza televisiva dell’hair stylist.

Kikò Nalli infatti ha partecipato al Grande Fratello ed è riuscito a trovare l’amore. La bella siciliana Ambra Lombardo ha conquistato infatti il suo cuore e i due hanno iniziato subito una relazione. Purtroppo però la fine, già preannunciata, è arrivata lo scorso aprile.

Kikò Nalli – L’ex marito di Tina Cipollari

I rumors su Kikò e Ambra sono continuati anche negli ultimi mesi. Lui però ha preferito smentire qualsiasi ipotesi di rottura durante un’ospitata da Vieni da me. Parliamo dello scorso maggio, quando l’ex marito della Cipollari ha rivelato di essere ancora fidanzato con Ambra e di non vederla da tre mesi per via del lockdown. “Mi manca Kikò, mi mancano tutte le persone che amo e a cui voglio bene“, ha detto invece la Lombardo, interpellata a sua volta. A quanto pare però l’aria di tempesta continua ad abbattersi sulla coppia. Su insistenza della padrona di casa, Ambra infatti ha chiesto al fidanzato se in futuro intende sposarsi ed avere altri figli.

“Ambra questo te l’ho detto anche a quattr’occhi e anche per telefono“, ha detto lui, “mai dire mai nella vita, ma in questo momento non posso dire quello che accadrà, dobbiamo rivedere tante cose e di questa cosa se ne parlerà a quattr’occhi“. La Balivo a quel punto non ci ha visto più ed è sbottata con una sentenza: “Tu hai i tuoi figli, hai avuto il tuo matrimonio, una donna che ha voglia di famiglia tu la devi rispettare, se tu non la vuoi molla“.