Laura Torrisi è uno dei volti più conosciuti del piccolo e grande schermo. Il suo nome è stato legato per tanti anni a quello di Leonardo Pieraccioni e non solo per i lavori insieme: i due hanno vissuto un’intensa storia d’amore che ha permesso la nascita della figlia Martina.

Intanto nella vita di Laura Torrisi sembra essere tornato l’amore. L’attrice potrebbe essere la fidanzata di Antonio Aiello, in seguito all’addio con Luca Betti. Sarà vero oppure no? Impossibile per ora saperne qualcosa di più.

Laura Torrisi – Età, fidanzato, ex marito e figlia

Laura Torrisi nasce a Catania il 7 dicembre del ’79 e inizia la sua carriera da modella già a 19 anni. Si presenta a Miss Italia e conquista un posto nella finale, ma non vince. Francesco Nuti la sceglie poi per il suo film Il signor Quindicipalle, mentre l’anno successivo la troviamo in Lucignolo di Massimo Ceccherini. La popolarità la raggiunge nel 2006 grazie alla partecipazione al Grande Fratello, dove però viene eliminata nel corso della semifinale. Due anni dopo la troviamo con il futuro fidanzato per il film Una moglie bellissima. Ed è proprio questa parentesi lavorativa che permette al regista e all’attrice di innamorarsi. Anche se la loro storia d’amore terminerà nel 2014, quattro anni dopo la nascita della figlia Martina.

Nel 2017 però Laura Torrisi sembra aver trovato l’amore grazie al pilota Luca Betti. Anche in questo caso tuttavia la parola fine viene messa sul loro rapporto nel giro di un anno. “Lui è Luca, il mio compagno, il mio confidente“, aveva scritto nell’anno della crisi sui social, “con lui sorridere è la cosa più semplice che mi riesce di fare ogni giorno. Complicità e sincerità sono le cose che ci hanno legato sin da subito“. Negli ultimi mesi invece l’attrice si è avvicinata sempre di più al fidanzato Antonello Aiello, una delle voci emergenti della musica italiana. “Le mie canzoni non sono ispirate ad una sola ragazza“, ha specificato però l’artista, “ma a una serie di situazioni che ho vissuto, di amori differenti e contrastanti, diversi colori“.