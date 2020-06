Leonardo Pieraccioni – Tutto su di lui – Età, ex, fidanzata e figlia

Leonardo Pieraccioni non si è tirato indietro nemmeno durante la Fase1 e 2. Il comico e regista ha deciso di sfruttare i social per condividere tanti sketch realizzati con la figlia Martina, nata dalla sua relazione con l’attrice Laura Torrisi. Padre e figlia sono diventati così protagonisti di divertenti siparietti quotidiani, dove per la prima volta il regista si mostra nel suo privato.

Nei giorni scorsi, Leonardo Pieraccioni ha svelato su Facebook una delle sue ultime imprese: “Jovanotti, ti sfido! Ho visto che hai fatto tutto il Cile in bicicletta. Io allora farò San Romolo-Borgo a Buggiano 16.500 volte, avanti e ‘ndrè. Sono organizzatissimo: calzino bianco di spugna, bicicletta elettrica e saino con dietro tutte le batterie, dovessi finire la carica“.

Leonardo Pieraccioni – Età, ex, fidanzata e figlia

Leonardo Pieraccioni nasce il 17 febbraio del ’65 a Firenze. All’età di 16 anni avviene il suo debutto grazie a Un ciak per artisti domani presentato da Carlo Conti. Nell’85 entra invece nella Caserma Pepicelli di Benevento come Allievo Carabiniere Ausiliare. Nel ’96 affianca l’amico Conti per Teleregione, a cui si unisce anche Giorgio Panariello. Nasce così non solo un’intensa amicizia, ma anche una prolifica carriera per tutti e tre i componenti di Fratelli d’Italia. Il debutto del regista in Rai avviene invece nell’88 con Il piacere dell’estate, mentre l’esordio sul grande schermo risale al 1995 e al film I laureati. I lavori successivi lo vedono campione d’incassi, da Fiochi d’artificio a Il pesce innamorato e Il principe e il Pirata: quest’ultimo gli regala il Nastro d’Argento come Miglior Colonna Sonora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Leonardo Pieraccioni si fidanza con Samantha de Grenet nel ’98. I due però si lasciano due anni e mezzo più tardi, molto prima del suo incontro con la Torrisi, che lo renderà papà nel 2010. Quattro anni dopo però la stessa attrice annuncia via Facebook che la loro relazione è finita, per volere di entrambi. Dopo un lungo periodo come single, il regista ha trovato poi l’amore grazie a Teresa Magni, estranea al mondo dello spettacolo.