Martina Imarisio Neviani – Chi è la figlia di Nek

Martina Imarisio Neviani è la figlia più grande di Nek e della moglie Patrizia Vacondio. Dopo averla presentata a lungo come figlia naturale, il cantautore ha deciso qualche anno fa di rivelare la verità. La ragazza infatti è nata da una precedente relazione della moglie e inizialmente non portava il doppio cognome.

Martina Imarisio Neviani è una ragazza semplice che con il padre ha costruito un rapporto speciale. L’artista ha sottolineato al Maurizio Costanzo Show di vedere la figlia come una persona che si adatta con facilità alle situazioni e di aver sempre cercato di proteggerla. Anche se non ha mai dimenticato che la ragazza ha un padre biologico.

Martina Imarisio Neviani – La figlia di Nek

Martina Imarisio Neviani ha solo un anno quando la madre incontra per la prima volta il suo futuro marito. “Mi preparai a parlare coi miei, chiesi subito una foto a Patrizia, la feci vedere a mia mamma e le dissi anche della bambina“, ha detto a Maurizio Costanzo, “Lei rispose, in dialetto stretto: A me non interessa, è bella come il sole, fai quello che vuoi“. Martina è cresciuta così in un ambiente super proteggo. Il padre biologico non l’ha mai abbandonata, ma il cantautore si è proposto nei suoi confronti come una sorta di secondo papà. Per questo diversi anni più tardi, la ragazza ha deciso di assumere il doppio cognome. In qualche modo sentiva di doverglielo.

Nel 2010 la famiglia si è pure allargata e Martina Imarisio Neviani ha potuto avere una sorellina. Beatrice ha solo dieci anni, ma un carattere piuttosto deciso. Tanto da non amare condividere il suo papà con nessuno al mondo. Le due sorelle, spesso al fianco dei genitori, appaiono spesso nei contenuti social diffusi dall’artista. La primogenita però ha deciso di rendere privato il proprio profilo Instagram, forse per evitare di finire al centro di gossip inutili.