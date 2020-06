Nek – Tutto su di lui – Età, moglie e figlie

Nek è una delle voci più conosciute del panorama musicale del nostro Paese. Merito di tante hit realizzate nel corso degli anni e una carriera sempre più dorata. Lo dimostra anche il suo ultimo singolo, Perdonare, il primo dei brani che comporranno la seconda parte del disco Il mio gioco preferito.

“Alla seconda parte dell’album stavo lavorando da qualche mese“, ha detto sui social, “ma non avevo ancora terminato di scriverlo e quando è cominciato tutto questo, ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina“. Il Covid-19 ha messo i bastoni fra le ruote al cantautore, che alla fine ha deciso di mantenere fede alla promessa fatta ai suoi ammiratori.

Nek – Età, moglie e figlie

Nek nasce a Sassuolo il 6 gennaio del ’72 con il nome di Filippo Neviani. Nell’86 debutta in formazione con Gianluca Vaccari, con cui forma il duo country Winchester. Tre anni dopo lo troviamo come cantante e bassista di White Lady, un gruppo rock nato come cover band dei Police. Nel ’91 però Nek decide di intraprendere la strada da solista e presenta Io ti vorrei al Festival di Castrocaro. Il primo album in studio risale al ’92 e porta come titolo lo stesso alias dell’artista. Si classifica poi terzo ai Big di Sanremo del ’93. Quattro anni più tardi ritorna nella kermesse con Laura non c’è, una delle sue hit più famose che gli permette di vendere un milione e mezzo di copie in tutto il mondo.

Nek inizia negli anni Novanta una relazione con Patrizia Vacondio, che diventerà sua moglie nel maggio del 2006. I due avevano già trascorso 11 anni insieme e poi nel 2010 hanno dato alla luce la piccola Beatrice. La famiglia però poteva già contare sulla presenza di Martina Imarisio Neviani, nata da una precedente relazione della moglie del cantautore. “La nostra è sempre stata una grande famiglia. Il doppio cognome glielo dovevo, per tutto quello che ha fatto negli anni per me“, ha detto la ragazza in passato al Maurizio Costanzo Show.