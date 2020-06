Oroscopo Branko – settimana dal 15 al 21 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova, come ogni domenica, l’appuntamento con l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2020. Eccoci arrivati alla seconda settimana di giugno: cosa riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Scopriamolo, leggendo il seguente oroscopo di Branko, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

La tua settimana partirà con il piede giusto, merito di questa Luna in ottimo aspetto. Lunedì sarai di nuovo in pista, carico di energia, mentre martedì potresti avere a che fare con questioni legate a una compravendita. Attenzione a domenica: il cambio di Luna potrebbe procurarti dello stress.

Toro

Preparati a un inizio settimana un po’ complicato. Secondo l’oroscopo di Branko, lunedì avrai delle carte da rivedere e sistemare. Il giorno seguente, martedì, potrebbe affiorare un po’ di ansia: sii prudente. Giovedì sarà molto produttivo per gli affari.

Gemelli

Martedì sarà una giornata in cui dovrai fare delle scelte importanti: rifletti bene! Giovedì, invece, le stelle ti incoraggeranno a gestire con più cura le tue finanze, ma aspettati un weekend all’insegna di flirt e conquiste!

Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko lunedì prossimo ti sentirai un carrierista in forma: approfittane, per coltivare nuovi progetti! Mercoledì, invece, potresti fare degli incontri utili, ma il meglio arriverà durante il fine settimana, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Leone

Martedì sarai assorbito dal lavoro e, se saprai muoverti bene, potrai fare notevoli passi in avanti con la carriera. Se ci sono ancora delle questioni legali da affrontare, mercoledì sarà la giornata più adatta, mentre il weekend ti regalerà delle belle emozioni, e forse un incontro speciale, in amore.

Vergine

Le previsioni astrologiche di Branko anticipano un inizio settimana, in particolar modo lunedì, molto proficuo per ciò che concerne idee e intuizioni. Occhio a non manifestare troppa gelosia giovedì, altrimenti potresti ritrovarti a discutere con il partner. Nel weekend ti aspetta un bel recupero in amore.

Bilancia

Martedì sarà una giornata in cui lo spirito collaborativo, soprattutto nel lavoro, sarà prezioso. Dovrai fare molta attenzione nei giorni seguenti: venerdì ci sarà un po’ troppa competizione che ti costringerà a mantenere la guardia alta, mentre sabato potresti cadere vittima di malelingue.

Scorpione

Come preannuncia l’oroscopo di Branko, la settimana partirà alla grande: lunedì percepirai un bel clima positivo nell’ambiente circostante. Fai attenzione a un rivale che potrebbe infastidirti martedì prossimo. Venerdì e sabato, poi, avrai questioni pratiche legate alla famiglia ad aspettarti.

Sagittario

La settimana comincerà con qualche dubbio: è davvero amore o solo sesso? Mercoledì ti farai notare, grazie a un’idea vincente, ma cerca di non stressarti troppo! Cura maggiormente la forma fisica, specialmente giovedì prossimo.

Capricorno

Si prospetta una settimana molto interessante: martedì concediti una serata in due all’insegna del romanticismo: le stelle saranno tue complici! Giovedì prossimo ti sentirai particolarmente creativo, mentre venerdì qualcuno potreste fare un colloquio importante.

Acquario

Secondo l’astrologo Branko lunedì riceverai delle notizie interessanti: preparati! Mercoledì potresti accusare qualche leggero disturbo fisico: le stelle ti invitano a curare meglio la forma fisica. Il fine settimana, però, promette grandi cose in amore, forse per qualcuno si parlerà perfino di fiori d’arancio…

Pesci

Questo inizio settimana, lunedì soprattutto, dovresti fare leva su più senso pratico possibile. Martedì, poi, ci saranno questioni immobiliari da affrontare, mentre mercoledì arriveranno notizie importanti. Qualche possibile tensione di coppia venerdì prossimo.