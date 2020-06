Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 15 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 15 giugno 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di giugno: quali sorprese riceveranno Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Ci vuole prudenza nei rapporti di lavoro per il Leone e la Bilancia. La Vergine deve buttarsi a capofitto nel lavoro questa settimana, mentre lo Scorpione è sottotono. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 15 giugno 2020: Leone

Il suggerimento di Paolo Fox per domani è quello di fare chiarezza nei rapporti, soprattutto di lavoro. Se hai dei nemici, se ci sono persone che ti remano contro dovrai fare molta attenzione, nel gestire la situazione perché Saturno dissonante parla di una chiusura di rapporto o di desiderio di cambiare ambiente.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 15 giugno 2020: Vergine

Dal punto di vista pratico e lavorativo hai un oroscopo molto fortunato. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’amore, invece, sarà ancora un po’ precario. Se hai un progetto in corso, dovresti sfruttare le prossime giornate per buttarti a capofitto nel lavoro, perché avrai maggiori opportunità di raccogliere bei frutti!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 15 giugno 2020: Bilancia

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai piuttosto teso. Giugno e luglio saranno due mesi faticosi, non tutto fila liscio e avverti molta agitazione intorno a te. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 15 giugno 2020: Scorpione

Ti aspettano 48 ore abbastanza sottotono. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti incoraggia a risolvere i problemi rimasti in sospeso nelle prossime ore, piuttosto che rimandare a martedì o mercoledì. D’altronde tu sei un tipo che ama le sfide e, messo di fronte alle difficoltà, tira fuori gli artigli e si butta nella mischia.