Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 15 al 21 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco, puntuale come ogni domenica, l‘oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2020. Come sarà questa seconda settimana di giugno per i segni zodiacali? Quali sorprese riserveranno gli astri? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Il lavoro ti obbligherà a prendere una decisione importante: il popolare astrologo Paolo Fox ti incoraggia ad ascoltare il tuo intuito. In amore dovrai impegnarti a risolvere alcune incomprensioni di coppia. I single, invece, avranno la possibilità di fare nuovi incontri, purché mollino un po’ i ricordi legati al passato.

Toro

Sono in arrivo novità relative al lavoro. La prossima settimana, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbe procurarti ancora delle difficoltà economiche: fai attenzione! In amore dovresti provare a riacquistare maggiore fiducia verso il partner.

Gemelli

Saturno e Venere in aspetto ottimo potrebbero regalarti belle occasioni di lavoro: coglile al volo! I single che sono alla ricerca dell’amore dovrebbero uscire di casa emettersi in gioco: le opportunità arriveranno. Questa settimana porterà serenità nella coppia, progetti nuovi e soluzioni.

Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà in maniera nervosa. Occhio soprattutto ai rapporti con la Bilancia e il Capricorno. Il weekend sarà meglio, ma il vero recupero ci sarà in estate. Il lavoro riparte, anche se piuttosto lentamente.

Leone

L’amore va a gonfie vele adesso. I single possono contare sul sostegno delle stelle, specialmente nel weekend, mentre le coppie devono recuperare la fiducia di una volta. Sul lavoro avresti bisogno di più stabilità, specie ora che stai cambiando diversi aspetti.

Vergine

Il lavoro fila liscio come l’olio. Molto presto riceverai delle belle notizie. Come ti incita l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti solo fare attenzione a venerdì e sabato, perché potresti accusare della tensione. In amore occorrerebbe dedicare più attenzione alla coppia o, quanto meno, fare chiarezza.

Bilancia

In amore dovresti sforzarti di aprirti di più ed esprimere ciò che senti davvero. I single in cerca dell’amore dovrebbero provare a lasciare andare un po’ di più le proprie difese. Il lavoro è bloccato, forse a causa di qualche ostacolo burocratico.

Scorpione

Il lavoro sta prendendo quota, ma gradualmente. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a gestire meglio le tue finanze, specie se in passato hai avuto dei problemi. Le storie o i flirt che nascono ora potranno portarti molto lontano. Nel fine settimana potresti imbatterti in un incontro speciale: approfittane!

Sagittario

L’amore riparte bene, dopo le tensioni vissute negli giorni. Senti il desiderio di cambiare qualcosa nella tua vita e questo potrebbe innescare delle discussioni nella coppia. Occhio soprattutto a venerdì! Sul lavoro stai per ricevere una proposta da non sottovalutare: pensaci bene!

Capricorno

Il lavoro potrebbe crearti qualche difficoltà, forse di carattere finanziario, ma ricordati che il 2020 sarà un anno che ti permetterà di vincere molte prove! In amore recuperi, ma lentamente. I progetti professionali, in questo momento, assorbono gran parte del tuo tempo ed energie.

Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore potresti avere delle novità intriganti, qualche notizia che porterà cambiamenti nella tua vita. I single hanno voglia di innamorarsi, ti frena soltanto la paura di limitare la tua amata libertà. Nel lavoro saranno premiati lo spirito di iniziativa e la creatività.

Pesci

A parte venerdì, la settimana si prospetta molto proficua, sia in amore che nel lavoro. I single potranno fare nuovi incontri, ma devono lasciare andare il passato, una volta per tutte! Le coppie avranno modo di superare i malintesi rimasti in sospeso, merito di un piccolo aiuto da parte di Marte e Mercurio. In arrivo un nuovo accordo professionale.