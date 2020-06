Stefano De Martino – Tutto su di lui – Età, moglie e figlio

Stefano De Martino è uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Lo dimostra il fatto che negli ultimi anni ha lasciato Amici di Maria De Filippi, il ballo e persino Mediaset. Per fare cosa? Diventare conduttore di Made in Sud, prossimamente in partenza con una nuova edizione.

Il fascino di Stefano De Martino ha sempre spinto i giornali di gossip ad occuparsi di ogni dettaglio della sua vita privata. Di contro, l’ex ballerino ha sempre deciso di alzare muri spesso invalicabili. La privacy è da proteggere: per questo non ha mai rivelato troppo sulle sue storie d’amore.

Stefano De Martino – Età, ex, moglie e figlio

Stefano De Martino nasce il 3 ottobre dell’89 a Torre Annunziata. A soli dieci anni inizia ad interessarsi al mondo della danza e nel 2007 vince una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York. Due anni più tardi lo troviamo invece ad Amici come concorrente, anche se non riuscirà a superare la semifinale. L’anno successivo però viene assunto dalla padrona di casa come ballerino professionista ed entra a far parte del cast artistico. Continua intanto a lavorare anche come coreografo e nel 2015 si occupa della striscia giornaliera del programma, in qualità di conduttore.

Stefano De Martino è stato a lungo fidanzato con Emma Marrone: fra i due c’è sempre stato un bel rapporto, anche in seguito alla rottura. Nel 2012 invece si affianca a Belen Rodriguez e la sposa l’anno successivo. Alcuni mesi dopo tra l’altro la nascita del loro primo figlio, Santiago. Il matrimonio però crolla in tempo record e i due si separano nel 2015. Con un imprevisto (e sperato dai fan) ritorno di fiamma, la coppia ritorna ad essere tale quattro anni più tardi. Negli ultimi tempi tuttavia si vocifera di una presunta nuova rottura fra il ballerino e la conduttrice. Per adesso nessuno dei due accenna a rivelare la verità su quanto accaduto, ma presto ne sapremo molto di più.