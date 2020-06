Alessio Vassallo – Tutto su di lui – Età, carriera e ‘l’incidente’

Alessio Vassallo continua a riscuotere un successo dietro l’altro. Lo troviamo nei panni di Mimì Augello ne Il giovane Montalbano, un ruolo che di sicuro gli ha regalato una migliore visibilità. Anche se in realtà l’attore palermitano ha già collezionato diversi lavori. Sia sul grande sia sul piccolo schermo.

Alessio Vassallo ha scoperto l’amore per la recitazione per caso: “Tutto è cominciato sul letto di un ospedale di Palermo“, ha raccontato a TvMia, “dove ero appena stato operato di appendicite“. Per la sua presenza nella fiction invece crede di dover ringraziare solo Andrea Camilleri, con cui ha avuto modo di interagire sul set.

Alessio Vassallo – Età e carriera

Alessio Vassallo nasce a Palermo il 10 agosto dell’83 e si trasferisce a Roma da adulto. Nel 2007 si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e inizia a recitare a teatro. Il suo primo lavoro al cinema invece riguarda il film Niente storie, cui seguono molti altri. Fra cui La moglie del sarto di Massimo Scaglione. Nello stesso 2008 lo troviamo nella soap Agrodolce come protagonista, anno in cui debutta anche in tv con La vita rubata di Graziano Diana. Un periodo particolarmente intenso per l’attore, visto che è presente anche in Noi due di Massimo Coglitore.

Per scoprire come mai Alessio Vassallo sia diventato attore dobbiamo tornare indietro fino ai suoi 18 anni. In quel momento il futuro artista si ritrovava ricoverato per affrontare un’operazione. Nella stanza con lui era presente anche un insegnante di recitazione che, intuite le sue potenzialità, gli ha proposto di seguire un corso di teatro. “A me sinceramente sembrava una cosa surreale“, ha confessato, “un po’ come se mi avessero chiesto ‘Vieni a fare alpinismo’“. Nonostante gli iniziali dubbi e resistenze, alla fine ha accolto il consiglio e ora lo ritroviamo fra gli attori più richiesti. Non sappiamo invece se in questo momento il suo cuore è impegnato: in passato ha avuto una relazione di sette anni con l’attrice Lorena Cacciatore.