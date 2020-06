Calciomercato Juventus – Arthur escluso da Setien, la trattativa avanza

Calciomercato Juventus – Arrivano notizie interessanti dalla Spagna sul futuro di Arthur. Il centrocampista brasiliano del Barcelona è al centro dei desideri della Juventus per sostituire Miralem Pjanic, che sembra destinato a lasciare Torino proprio in direzione Catalogna. Dopo alcuni giorni di raffreddamento della pista, col ritorno in campo avvenuto ieri dell’undici guidato da Quique Setien, qualcosa sembra essersi smosso in direzione favorevole alla Juventus. Arthur è stato infatti escluso dalla formazione iniziale che ha affrontato il Mallorca (0-4 il risultato in favore del Barça, ndr) giocando solo gli ultimi 20 minuti al posto di Sergio Busquets. Arthur è entrato in uno dei cinque cambi concessi dal regolamento ed utilizzati dal tecnico.

Calciomercato Juventus – Arthur escluso da Setien

E l’esclusione di Arthur è stata interpretata dai giornali spagnoli come un vero e proprio segnale di avvertimento da parte di Setien al calciatore. Sport ha titolato nelle scorse ore “Setien indica ad Arthur la porta”. In molti sostengono che Arthur sia il prescelto per aggiustare il bilancio del club, in rosso a causa della sospensione della stagione causata dall’emergenza coronavirus, essendo l’unico ad avere mercato che può portare ad incassare una cifra di circa 70 milioni di Euro. Il giocatore, però, vorrebbe fortemente rimanere al Barcelona. La sensazione è che il giocatore venga, nelle gerarchie tecniche e societarie, considerato alle spalle di Vidal – titolare ieri sera – e Rakitic, primo a subentrare proprio al cileno.

La Juventus potrebbe quindi anche approfittare della necessità del Barcelona di imporre tagli al monte ingaggi in questo momento di crisi. Arthur guadagnerebbe in bianconero molto più di quanto incassa oggi al Barça e la Juventus, grazie all’accordo trovato con i suoi calciatori, ha potuto sospendere i pagamenti degli stipendi per quattro mesi. Insomma, le basi per concludere l’affare sembrano esserci. Servo però restare attenti e vigili perché con le partite ogni tre giorni Arthur sicuramente sarà impiegato di più nelle prossime giornate. Ma dalla Spagna arrivano segnali che fanno pensare che l’affare sia fattibile.