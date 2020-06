Calciomercato Milan – È il giorno di Kalulu. Bonaventura lascerà il club

Calciomercato Milan – Oggi è il giorno dell’arrivo di Kalulu in rossonero. Il terzino francese classe 2000 si appresta a svolgere le visite mediche per poi firmare il contratto che lo porterà nella rosa milanista da svincolato. Nel frattempo, nonostante Bonaventura venga considerato uno dei giocatori più importanti nella rosa dall’attuale tecnico Stefano Pioli, il suo futuro appare sempre più lontano da Milanello.

Calciomercato Milan – È il giorno di Kalulu

Pierre Kalulu arriva oggi a Milano per iniziare la sua nuova avventura col club rossonero. Del suo arrivo abbiamo già detto praticamente tutto nei giorni scorsi. Il ragazzo francese, terzino di piede destro classe 2000, lascia il Lione a parametro zero da capitano della formazione giovanile che ha affrontato la Youth League arrivando ai quarti di finale, al momento della sospensione della competizione. Ha rifiutato il rinnovo col club francese che gli prospettava la titolarità in prima squadra per un ingaggio migliore al Milan e la sfida di conquistarsi il posto da titolare in rossonero. Oggi le visite mediche, poi la firma. C’è da capire se gli attuali regolamenti gli consentiranno di essere arruolabile già dal prossimo 1 Luglio o dal 1 Settembre. In ogni caso Kalulu è un acquisto pensato per il futuro: firmerà un quinquennale che gli consentirà di crescere con calma in rossonero, nel progetto di valorizzazione di giovani promesse che il club ha già iniziato e che intende portare avanti.

Ed in questa ottica il futuro di Giacomo Bonaventura appare sempre più distante dal Milan. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, firmerà il prolungamento per restare a disposizione fino al 31 Agosto, ma poi lascerà praticamente in maniera certa il club. Su di lui c’è forte l’interessamento del Torino, che sembra disposto ad affidargli un ruolo da titolare. L’età e lo stipendio del giocatore cozzano col progetto rossonero, che si sta rinnovando. Nonostante il ragazzo venga tenuto in altissima considerazione da Pioli, e nonostante lui stesso abbia dimostrato ancora molto attaccamento arrabbiandosi dopo la sostituzione all’Allianz Stadium, venerdì scorso, durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Bonaventura, lo ricordiamo, dopo Ibrahimovic è il giocatore che ha segnato di più con la maglia rossonera negli ultimi anni. Non sarà, insomma, un addio indolore.