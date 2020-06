Frasi del buongiorno – Le migliori di lunedì – 15 giugno

Frasi del buongiorno. La settimana è iniziata e quale modo migliore potrebbe esserci per augurare il buongiorno se non con una frase? È un modo per far sentire la propria presenza e per dire che il giorno può iniziare bene, anzi ancora meglio, se si guarda positivo.

È necessario solo trovare quella che meglio rispecchia il tuo stato d’animo. Ecco, qui puoi trovare una selezione di frasi che ti permettono di scegliere la più adatta. Vedrai che sarà una sorpresa gradita ricevere un messaggio di buongiorno e certamente per il mittente e per il destinatario è il segno di un legame che vuol mantenersi saldo.

Frasi del buongiorno – Lunedì – 15 giugno

• Mi trascino fuori dai miei incubi ogni mattina e scopro che non c’è alcun sollievo nello svegliarsi. (Suzanne Collins)

• Le volte in cui si era svegliato mentre fuori era ancora buio, per tutto il giorno aveva avuto la sensazione che la giornata fosse sua. Come se fosse stato lui a suscitare la luce dell’alba. (Fabio Volo)

• Se ogni giorno è un dono vorrei sapere dove posso restituire il lunedì. Buongiorno.

• Non credo nelle otto del mattino. Però esistono. Le otto del mattino sono l’inconvertibile prova della presenza del male nel mondo. (Andrew Masterson)

• Puoi svegliarti anche molto presto all’alba ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te.

• Noi dobbiamo imparare a risvegliarci e a tenerci desti, non con l’aiuto di mezzi meccanici ma tramite una infinita attesa dell’alba. (Henry David Thoreau)

• Chiudo gli occhi e li tengo stretti, spaventato da quel che porta il mattino aspettando un domani che non arriva mai. Nel profondo di me ciò che mi lascia la notte è la sensazione del vuoto e tre ragazzi immaginati che cantano nel mio sonno dolce di bambino. (Enrico Brizzi)