Gemma Galgani sbarca al GF Vip | Saluto doloroso a Uomini e Donne

Gemma Galgani sbarca al GF Vip e lascia tutti i fan del programma senza parole. La scelta della dama di Uomini e Donne sembra arrivata dai social e da un’indiscrezione importante. Di cosa stiamo parlando?

La dama di Uomini e Donne sembra continuare la sua conoscenza con Nicola Vivarelli nel migliore di modi. Negli ultimi giorni la “coppia” è stata paparazzata per le vie di Roma mano nella mano e, il magazine del programma ha confermato anche un presunto bacio.

Nonostante la vita per Gemma stia andando sempre meglio, un cambiamento importante sta per rivoluzionare completamente il suo modo di vivere, arrivando a pensare di abbandonare anche il programma di Maria De Filippi.

Gemma Galgani sbarca al GF Vip

Le descrizione su Gemma Galgani sembrano arrivare durante la giornata di oggi dove, la vedrebbero partecipe del prossimo reality firmato Alfonso Signorini. La dama di Uomini e Donne sembra così, sempre più carica e vogliosa di sperimentare nuovi programmi tv, stanca del classico parterre femminile che la vista all’interno dello studio da più di dieci anni.

La Galgani dalle parole che girano sui social, avrebbe trovato finalmente l’amore con il giovane Nicola Vivarelli quindi la sua partecipazione a Uomini e Donne sarebbe ormai inutile. Sul conto della dama però, gira anche l’ennesima voce che la vedrebbe partecipare a Temptation Island il 7 Luglio, cosa ha realmente in mente Gemma?

Dama di Uomini e Donne cambia reality

Gemma Galgani sembra aver voglia di cambiare programma televisivo e sbarca come possibile candidata del Grande Fratello Vip. A dare la notizia è una nota pagine di Instagram chiamata “uominiedonneclassicoeover” che, nelle ultime ore ha lanciato un vero e proprio scoop che nessuno si sarebbe mai aspettato.

I social alla notizia della possibile dama all’interno della casa più spiata d’Italia, hanno collegato l’unione del trono classico all’over proprio per questo motivo. Per quanto Gemma la si ami o la si odi, è una dei protagonisti indiscussi del trono over che, con i suoi drammi e i suoi sogni riesce a tenere incollati tantissimi telespettatori.

La sua uscita dal programma infatti, provocherebbe un vero e proprio calo di share a Uomini e Donne, in vista di questa possibilità infatti, Maria De Filippi ha deciso di unire i due troni per garantire un minimo di apprezzamento da parte dei due troni.

La pagina Instagram ha così affermato: “Mi sa che l’anno prossimo ci giocheremo Gemma una volta per tutte, dopo che lei e Nicola andranno a Temptation Island (sembra ormai ufficiale). Lei a settembre sarà nel cast del Grande Fratello Vip e al trono over come faranno? Per questo hanno deciso di fare il trono misto come nelle ultime settimane”.