Ida Platano si riavvicina a Riccardo Guarnieri e sembra lanciare l’ennesimo segnale che vedrebbe una speranza che la coppia stia nuovamente insieme. Ormai da diversi mesi infatti, né Ida né Riccardo hanno caricato nessuna foto insieme, tanto meno si sono fatti vedere all’interno delle loro storie Instagram. Cosa sta succedendo?

La ex dama di Uomini e Donne continua a tenere un vero e proprio silenzio stampa per quanto riguarda la situazione sentimentale che la vede protagonista con Riccardo Guarnieri. La coppia che per diversi mesi ha continuato il classico tira e molla sembrava finalmente aver trovato la pace durante la quarantena ma da diverse settimane non sembra esser più così.

Ida Platano si riavvicina a Riccardo

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra nuovamente vicina al punto di rottura definitivo. Da diverse settimane infatti, la coppia sembra essersi divisa completamente non mostrandosi più insieme né rispondendo alle tantissime domande che i fan hanno inviato in privato alla ex dama.

Un momento particolare per entrambi che sembra continuare ormai da troppo tempo e che, non riesce a trovare un punto d’incontro ma soprattutto un momento di pace.

Durante la giornata di ieri però, Ida Platano lancia l’ennesimo messaggio all’interno delle sue storie Instagram alludendo nuovamente all’ex cavaliere e al suo rapporto con lei. Cosa sta succedendo ancora nella sua storia?

Ex dama cerca di rimediare fuori da Uomini e Donne

Le parole della dama scritte sulla sua storia Instagram, hanno lasciato uno spiraglio di fiducia per i fan della coppia che, hanno interpretato il messaggio come un chiaro segno di riavvicinamento tra i due.

La ex dama di Uomini e Donne ha affermato: “Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio sempre”.