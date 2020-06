Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 16 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 16 giugno 2020. Come sarà questo martedì per i 4 segni centrali dello zodiaco? Rabbia sul lavoro per il Leone, mentre per la Vergine c’è un recupero psicofisico. La Bilancia ritrova un po’ di ottimismo, lo Scorpione, invece, è ancora sotto pressione. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 16 giugno 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti perdere le staffe! Sul lavoro può cambiare qualcosa: o è una decisione presa da te o dipende dalle circostanze esterne. Forse un collega o collaboratore si è comportato in modo disonesto nei tuoi confronti e tu ti sei, giustamente, arrabbiato. I problemi che vivi adesso dipendono dal fatto che fatichi ad adattarti a questo cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 16 giugno 2020: Vergine

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, domani e mercoledì saranno due giornate di recupero psicofisico. Giove in aspetto favorevole ti spinge a fare progetti importanti in vista del futuro: dovresti approfittarne! Hai ancora alcuni contrasti in famiglia o sul lavoro, qualcuno, probabilmente, vuole metterti in difficoltà, ma alla fine sarai comunque tu a spuntarla! Domenica ti aspetta una conclusione di settimana molto intrigante.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 16 giugno 2020: Bilancia

Domani, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ritroverai un po’ più di ottimismo. Se l’amore procede bene, il lavoro, invece, richiede ancora prudenza. Devi capire se alcuni accordi saranno confermati, se potrai riprendere un’attività o un posto, oppure se sta cambiando tutto. Questi ti ha destabilizzato parecchio negli ultimi tempi!

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 16 giugno 2020: Scorpione

Domani e mercoledì, come indica il noto astrologo, tenderai a puntare il dito contro tutti. Questo è tipico di te: tutte le volte che sei sotto pressione, diventi anche molto critico. Ti salva il fatto che condisci, quasi sempre, le tue critiche con un bel po’ di ironia, anche se piuttosto dissacrante. L’invito delle stelle è di dosare con cura le parole, perché gli altri potrebbero prendersela.