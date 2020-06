Sara Shaimi strategia vincente | Tronista sottovalutata a Uomini e Donne

Sara Shaimi ha fatto la sua scelta ritornando a casa con il suo nuovo fidanzato Sonny Di Meo, un percorso che l’ha vista attuare una sua strategia vincente all’interno di Uomini e Donne. Durante la giornata di oggi, la ex tronista di lascia andare a delle parole inaspettate nei confronti del programma e di tutto lo staff. Quali sono state le sue dichiarazioni?

La ex tronista Sara sembra essere riuscita a trovare un suo equilibrio ma soprattutto a trovare finalmente all’interno di Uomini e Donne l’amore. Nonostante il suo percorso sia stato molto in ombra rispetto agli altri, è riuscita ad arrivare fino alla fine costruendo una conoscenza con delle basi solide insieme a Sonny.

Sara Shaimi strategia vincente a Uomini e Donne

Nessuno avrebbe mai puntato su di lei eppure Sara ha realizzato un percorso pulito e lineare fin dalla prima puntata. Nascosta e messa in ombra dal trono di Giovanna Abate e dalla quarantena che ha giocato a suo favore, la ex tronista è riuscita comunque a arrivare a una scelta consapevole.

Nelle ultime puntante infatti, Sara Shaimi proprio come Giovanna Abate e Carlo Pietropoli ha avuto la possibilità di scegliere il corteggiatore con cui continuare una conoscenza fuori da Uomini e Donne. La sua volontà ricaduta su Sonny ha avuto il lieto fine che tanto sperava, mostrandosi in queste settimane sempre insieme a lui.

Durante la giornata di oggi però, Sara Shaimi racconta la sua strategia vincente e lancia un lunghissime messaggio sul suo profilo Instagram all’intero staff di Uomini e Donne e al programma stesso. Quali sono state le sue parole?

Ex tronista senza freni e senza veli

Sara decide così di stupire tutti i fan del programma e tutte le persone che ci lavorano all’interno, affermando sul suo profilo Instagram delle parole che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La ex tronista decide così di concludere e salutare il suo percorso all’interno di Uomini e Donne: “Secondo voi può una semplice foto descrivere 5 lunghissimi mesi? Sembra strano ma si.. L’ho scattata nel giorno più importante, quello in cui o torni a casa da sola oppure ti porti con te quello che cercavi..inutile dirvi le ansie, paure e considerazioni fatte ma scattandola mi sono detta: dai che è la volta buona![…] Beh, grazie @raffaellamennoia , @micheleperna @chiara_bray82 senza di voi tutto questo questo non sarebbe stato possibile. […] E poi ci siete voi che mi scrivete parole che mi riempiono di gioia e che mi fanno sentire speciale. Vi porterò con me nella mia vita e farò tutto quello che posso per restituirvi tutti i sorrisi che mi avere regalato. Grazie”.