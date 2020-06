Bundesliga, Monchengladbach-Wolfsburg: pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monchengladbach-Wolfsburg è la partita della 32a giornata di Bundesliga nella quale entrambe le squadre si giocano tutto: i padroni di casa la possibilità di entrare in Champions League, gli ospiti di far parte della prossima Europa League. Alle ore 18:30 ci sarà da divertirsi!

Monchengladbach-Wolfsburg: come arrivano alla gara

Il Monchengladbach è reduce da due sconfitte consecutive che possono risultare decisive a fine campionato. Se l’ultima era anche da mettere in preventivo contro il Bayern Monaco, molto più pesante quella subita due giornate fa dal Friburgo, perchè inaspettata. Questo pomeriggio si gioca davvero tutto, perchè steccare ancora a tre turni dal termine del campionato vorrebbe dire addio alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League e sarebbe un fallimento dopo l’ottima stagione disputata, almeno fino a prima dello stop.

Il Wolfsuburg di certo non può sorridere, perchè nell’ultima giornata ha impattato in casa anch’esso col Friburgo e adesso si ritrova pressato dall’Hoffenheim e dallo stesso Friburgo per l’ultimo posto disponibile alla partecipazione all’Europa League, anche se molto probabilmente anche il 7° posto quest’anno basterà per entrare in Europa, ma bisognerà partire dagli spareggi e non sarà di certo facile dopo una stagione logorante ed anomala come questa.

Monchengladbach-Wolfsburg: Il nostro pronostico

Ci aspettiamo una gara giocata a viso aperto, ma i padroni di casa non possono sbagliare ancora, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Monchengladbach-Wolfsburg: Le probabili formazioni

L’allenatore del Borussia Marco Rose dovrà fare a meno di mezza squadra titolare. Saranno assenti lo squalificato Bensebaini e gli infortunati Johnson, Plea, Raffael, Strobl, Thuram e Zakaria.

Il Wolfsburg, privo dei soli Mehmedi, Otavio e William, proverà ad approfittarne.

MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Hofmann; Embolo.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Gerhardt, Arnold; Steffen, Schlager, Brekalo; Weghorst.

Monchengladbach-Wolfsburg: dove vederla in tv e streaming

Moenchengladbach-Wolfsburg, in programma martedì alle 18:30, è una partita che si può vedere a pagamento su Sky Sport 1 (canale 201). Per gli abbonati sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili.