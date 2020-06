Calciomercato Napoli – Milik alla Juventus, il Napoli gradisce Bernardeschi come contropartita

Inizia a delinearsi sempre di più quello che può diventare uno dei primi scambi tra società di Serie A nella prossima finestra di mercato, tra due società che molto presto si affronteranno nell’oramai finale di Coppa Italia, Napoli e Juventus.

Gli azzurri infatti nella fase che si avvia verso la conclusione di un campionato complicato, che ha visto i partenopei andare incontro a numerosi problemi, rendendo opportuna una sorta di restart: dopo aver confermato Gennaro Gattuso sulla panchina il patron De Laurentiis inizia già a programmare il futuro del club, come ha anche accennato nella recente intervista rilasciata.

Via Milik, ok alle contropartite

Secondo quanto rilevato dal giornalista Ciro Venerato, il Napoli non ha abbassato le richieste economiche di 50 milioni di euro per Arek Milik, centravanti polacco che molto probabilmente lascerà Napoli, come confermato anche dal DS Giuntoli di recente, e la Juventus appare da diverso tempo come più di una possibilità, con i bianconeri che gradiscono la sua duttilità e sperano di riuscire a portarlo in bianconero senza tuttavia sborsare l’intera somma richiesta dagli azzurri, visto anche i problemi economici dei bianconeri che hanno bisogno in primis di cedere che di acquistare.

Il Napoli segue sempre Jeremie Boga ma la trattativa per l’ivoriano resta complessa, e quindi che come seconda opzione il club avrebbe aperto all’idea di una contropartita, come Luca Pellegrini, Cuadrado, Perin e Romero al quale va ad aggiungersi Bernardeschi, nome gradito anche da Gattuso.

Valutazioni differenti

La Juventus valuta l’ex Fiorentina 30 milioni di Euro, mentre i partenopei 20 milioni, visto anche l’annata non memorabile del centrocampista offensivo italiano, che tra l’altro percepisce uno stipendio oltre il tetto fissato attualmente dal Napoli, rendendo complicato l’affare, salvo una buonuscita o ingaggio “spalmato” su 5 stagioni. Al momento si tratta solo di ipotesi ma sicuramente quello di Bernardeschi è attualmente l’unico nome preso in considerazione dal Napoli per un eventuale scambio.