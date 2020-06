Enzo Avitabile – Tutto su di lui – Età, moglie e figlie

Enzo Avitabile è uno dei grandi maestri della musica italiana e new entry di Made in Sud. Nel programma lo troveremo come ospite fisso con Sal Da Vinci e Lello Arena. Si tratta di un debutto per l’artista, che sarà presente però solo in alcune puntate. In particolare lo vedremo al fianco di Clementino per un duetto da non perdere.

“Quest’anno partecipo a quattro puntate di Made in Sud“, scrive Enzo Avitabile sui social, “Baby Groove, un omaggio alla mia vita in musica, con ospiti a sorpresa che si alterneranno di volta in volta. Il primo è mio fratello Clementino che ringrazio con tutto il cuore. Segue Mash Up finale esplosivo con i SUD58“.

Enzo Avitabile – Età, moglie e figlie

Enzo Avitabile nasce l’1 marzo del ’55 a Napoli con il nome di Vincenzo Avitabile. Cresce nel quartiere Piscinola – Marianella e inizia a studiare sassofono, per poi esibirsi a soli sette anni. Si diploma in flauto al San Pietro a Majella e inizia a collaborare con importanti big della black music come Tina Turner, James Brown, Randy Crawford e molti altri. A metà degli anni Settanta lo vediamo con Pino Daniele per l’album Terra Mia e con Edoardo Bennato per il disco Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette. Il suo primo disco risale invece agli anni Ottanta e porta il suo nome. Nel corso della sua carriera scrive 300 opere per quartetti, orchestre sinfoniche, orchestre da camera e musiche per orchestra sinfonica de Il vangelo di Pippo Del Bono.

Nel 2002 Enzo Avitabile vive una grande tragedia: perde la moglie Maria e cade nell’oblio. La coppia ha avuto due figlie, Angela e Corinne, che aiuteranno il padre ad essere anche un po’ mamma. Ancora una volta sarà la musica a distrarre l’artista, anche grazie all’incontro con i manager Mario e Andrea Aragosa. Senza considerare la decisione di lasciare il Buddhismo a favore del Cattolicesimo.