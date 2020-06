Film Stasera in Tv – Come un tuono – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in TV il Film Come un tuono. Produzione statunitense del 2012 per la regia di Derek Cianfrance con Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes e altri. L’idea del film è nata dopo la nascita del figlio del regista Cianfrance ed è stata ispirata da un’opera di Jack London. Le riprese hanno avuto luogo nel luglio 2011 e sono durate fino al gennaio del 2012 a causa di un lutto del regista. Sono state girate principalmente nello stato di New York, tra Schenectady, Niskayuna e Scotia. Il progetto per la realizzazione del film era in cantiere da diversi anni.

Come un tuono – Trama

Luke Glanton è un abile pilota di moto che lavora come stuntman in uno spettacolo ambulante. Durante uno spettacolo svoltosi a New York, riceve visita da una sua vecchia compagna, Romina, e viene a sapere di essere il padre di suo figlio. Luke decide così di lasciare il suo lavoro come stuntman per rimanere in città e impedire al bambino di crescere senza padre, come invece è accaduto a lui. Nonostante ciò Romina non lo vuole coinvolgere nella vita del bambino, anche per via della sua nuova relazione con un altro uomo di nome Kofi. Luke, che non riesce a sbarcare il lunario, decide di iniziare a svolgere ruoli in rapine, dalle quali scappa grazie alla sua moto. Non tutto va sempre per il verso giusto, e quando il figlio è ormai diciassettenne…

Come un tuono – Trailer

Come un tuono – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Place Beyond the Pines

Genere: Drammatico

Durata: 2h 20m

Anno: 2012

Paese: USA

Regia: Derek Cianfrance

Cast: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Rose Byrne, Eva Mendes, Ray Liotta, Bruce Greenwood, Ben Mendelsohn, Harris Yulin, Dane DeHaan, Mahershala Ali, Emory Cohen

Come un tuono – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre) alle ore 21.01 di oggi, martedì 16 Giugno 2020. La programmazione di Rai 5 lo prevede alla fine di Città Segrete.