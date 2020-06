Le stelle possono aiutarci a capire chi ha il sangue contraddistinto dalla passionalità, chi tra tutti ha questo tratto istintuale molto marcato scritto dal cielo alla sua nascita. Il segno zodiacale più passionale? Ecco chi è.

L’essere passionali

La passione è un istinto di tipo ancestrale, un sentimento impetuoso che offusca la ragione mettendola da parte per i piaceri procurati dai sensi. Essere passionali significa non farsi frenare dalla logica e dai condizionamenti mentali. Provare passione significa sentire una forte attrazione per una persona, un desiderio ardente, una forza che travolge la ragione in maniera impetuosa e sensuale.

Essere passionali significa manifestare il più delle volte un atteggiamento ben preciso in determinate situazioni. La passione è un desiderio forte e intenso, che inibisce qualsiasi tormento o blocco interiore, che libera appieno le pulsioni. La passione e l’impetuosità contraddistinguono in particolare uno dei dodici rappresentanti dello Zodiaco. L’astrologia possono aiutarci a comprendere chi più di tutti tra i 12 segni ha il sangue contraddistinto dalla passionalità e presenta questo tratto istintuale molto marcato, scritto dal cielo alla sua nascita. Il segno zodiacale più passionale? Ecco chi è.

Il segno zodiacale più passionale

Il segno zodiacale più passionale? E’ quello dello Scorpione. Secondo le stelle esiste uno stretto legame tra passionalità e movimenti planetari e questi si concentrano in maniera particolare sotto il cielo del segno zodiacale dello Scorpione. Lo Scorpione è un segno fisso di acqua governato da Plutone e da Marte con Urano in esaltazione, Venere in esilio e Luna in caduta. Le sue caratteristiche preponderanti sono la sensualità e l’erotismo. Istintivo e intenso, lo Scorpione ama le esperienze avventurose, non sopporta la routine, adora l’imprevisto. I nati dello Scorpione hanno una grande sensualità e sono gli amanti più appassionati dello zodiaco. Sensuali e seduttivi sfoderano il loro magnetismo nei confronti del partner intrappolandolo in una ragnatela dominante, da cui è difficile uscire.

I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono ardenti e istintivi e il loro approccio nei confronti della preda prescelta è determinato da un atteggiamento focoso, che li spinge a esprimere in maniera impetuosa il loro essere passionali. Gli Scorpione non perdono tempo con i preliminari o i lunghi corteggiamenti, vanno dritti al sodo, non sono pazienti. Lo Scorpione non si risparmia e nella sfera erotica esprime al massimo il suo io. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono amanti eccellenti, che hanno un sex appeal evidente e palpabile, a cui resistere è davvero difficile. Dal punto di vista della sessualità gli Scorpione si lasciano completamente trasportare dalla passione. Con loro il partner deve abbandonarsi completamente: lo Scorpione dirigerà il gioco. Chi non riesce a stargli dietro verrà prontamente sostituito.