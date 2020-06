Luigi De Falco – Chi è il marito di Fatima Trotta

By

Luigi De Falco ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia: il comico si è fatto conoscere come uno dei componenti del duo I gemelli De Falco. Al suo fianco il fratello Vincenzo, con cui ha realizzato diverse gag divertenti a Made in Sud.

Il programma gli ha permesso di incontrare anche l’amore: Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta, alla guida dello show. Tutto risale a diversi anni fa e i due hanno scelto di diventare marito e moglie nel 2016.

Luigi De Falco – Il marito di Fatima Trotta

Luigi De Falco ha fatto il suo ingresso nella trasmissione fin dal suo debutto. Ovvero nel 2008 e quando ancora andava in onda su Comedy Central. Solo due anni più tardi è approdato su Rai 2. Il comico è inoltre figlio dell’ex vicesindaco di una cittadina di Napoli, Boscoreale. Al fianco del fratello Vincenzo, ha creato fin dall’83 il duo che li ha portati alla gloria. Il debutto in grande stile è avvenuto però solo nel 2005, grazie al Festival di Cabaret. La gavetta per i due fratelli è stata quindi molto lunga, a partire dai villaggi turistici. A due anni di distanza dal loro debutto più importante, il duo ha iniziato a collaborare con il Teatro Tam Tunnel Comedy Club e a fare sul serio.

Il matrimonio di Luigi De Falco con la Trotta invece è stato celebrato dal sindaco Massimiliano Carullo: i due sposini hanno ricevuto in dono, dice Il Messaggero, una litografia della Madonna di Montevergine. Quest’ultima è una località molto cara alla famiglia della showgirl, soprattutto perchè lei ha trascorso proprio lì i primi anni della sua infanzia. Prima dell’arrivo in Municipio, la coppia si è fatta notare a bordo di una Fiat 508 Torpedo cabriolet verde. Alla guida il noto chef Federico Grieco, che si è occupato del catering e del menù. Tutto rigorosamente a km zero.