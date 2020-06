Maria – Chi era la moglie di Enzo Avitabile

Maria si è spenta diversi anni fa e ha lasciato un vuoto: la moglie di Enzo Avitabile ha terminato la sua vita nel 2002. Per il musicista non è stato semplice riuscire a voltare pagina, soprattutto perchè rimasto solo con due figlie da crescere. Sono state proprio loro a spingerlo a creare una famiglia nuova, diversa.

“Mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma”, ha detto a La Repubblica. Maria ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di marito e figlie e ha spinto tutti e tre a farsi forza l’un l’altro. Le figlie però non sono state le uniche ad aiutare il papà artista: anche Red Canzian ha dato un forte contributo.

Maria – La moglie di Enzo Avitabile

Alla morte della moglie Maria, Avitabile si è ritrovato in difficoltà economiche. Un periodo molto buio che ha cancellato in un solo colpo tutta la carriera che l’artista era riuscito a costruire in quel momento. Armato di coraggio, ha chiesto aiuto all’amico Red Canzian: “Mi prestò due milioni di lire perchè ero in difficoltà“, ha detto a Sorrisi, “non potevo neanche comprare il latte per mia figlia“. Il musicista ha avuto anche la fortuna di avere dalla sua parte Connia, oggi di professione chimica, e Angela, oggi biologa. “Sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie”, ha sottolineato.

Nonostante la tragedia vissuta con Maria, il marito ha scelto di non lasciare Napoli. Nella sua vita non ha mai voluto fare investimenti e contratti sotto pressione, preferendo al loro posto la serenità di fare della buona musica. “Negli anni Ottanta cantavo in italiano perchè Pino Daniele cantava in napoletano“, ha aggiunto, “Lui mi suggerì di lanciare il singolo ‘Fratello Soul’ però la Emi decise per ‘Un amico’. Dopo, Pino scrisse in italiano e io in napoletano. Dopo i rispettivi viaggi ci siamo ricongiunti in ‘È ancora tiempo’, un canto a due voci“.