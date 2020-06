Mariano Bruno – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Mariano Bruno non è solo un comico, ma anche il gestore del ristorante Re Nettuno a Caiazzo. “Specialità marinare“, sottolinea spesso sui social condividendo alcune delle prelibatezze servite nel locale. I telespettatori però lo conoscono per lo più per la sua partecipazione a Made in Sud, dove avremo modo di vederlo anche quest’anno.

Sono trascorsi tanti anni da quando Mariano Bruno ha debuttato nel programma con il monologo dei Fratelli Pezzella. Senza dimenticare gli altri personaggi che ha sfornato nel corso delle edizioni, come la mucca di Caserta, il toro di Castellamare, Pigromen e altri ancora.

Mariano Bruno – Età, moglie e figli

Mariano Bruno nasce il 12 maggio del ’79 a Napoli e inizia molto presto ad appassionarsi all’arte di fare ridere. La visibilità maggiore gli viene regalata però da Made in Sud nel 2009, quando debutta con il suo primo monologo. Il mestiere del comico però lo vede impegnato solo sul palcoscenico. In un’intervista a Il Roma, l’artista ha infatti rivelato di essere piuttosto serio nella vita privata. Nonostante sia approdato in tv per puro caso, punta al grande schermo. Il primo passo da attore è già stato compiuto: lo troviamo infatti ne Il principe abusivo di Alessandro Siani.

Mariano Bruno è sposato o fidanzato? La sua volontà di tenere i riflettori lontani dalla sua vita privata non ci permette di scoprire nulla in merito. In base alle sue attività social lo vediamo sempre con amici e colleghi, che spesso definisce fratelli, ma nulla di più. Da quanto ne sappiamo, il comico dovrebbe vivere tra l’altro fra Napoli e Caserta. Non si conosce però la città precisa in cui ha deciso di stabilirsi. Al fianco di Andrea Vento ha dato vita invece a Fattoria Vento, un agriturismo nel Casertano, a Squille.