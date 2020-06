Nero a metà, ultima puntata – Anticipazioni 24 giugno

Nero a metà andrà in onda con l’ultima puntata il 24 giugno 2020 in replica, palinsesto di Rai 1 permettendo. Gli episodi 11 e 12, Una questione in sospeso parte 1 e parte 2, ci sveleranno che cosa è accaduto dopo l’arresto del protagonista. Sull’Ispettore gravano pesanti accuse: si sospetta che in passato abbia compiuto un omicidio.

Nell’ultima puntata di Nero a metà, anche la figlia del protagonista dovrà fare i conti con una situazione improvvisa e drammatica. Ancora una volta sarà l’uomo che ama e che la ama a sua volta a correre in suo aiuto. Anche se questo vorrà dire mettere a rischio la sua vita.

Nero a metà ultima puntata – Le anticipazioni

Nell’undicesimo episodio, Alba (Rosa Diletta Rossi) chiede all’ex fidanzato di difendere il padre dalle accuse di omicidio. Carlo (Claudio Amendola) rivela poi a Muzo (Fortunato Cerlino) che la pistola ritrovata in casa sua apparteneva al padre e che solo Clara conosceva il suo nascondiglio. Per questo teme che la moglie defunta abbia usato l’arma per uccidere Bosca. Intanto, anche Cantabella (Alessandro Sperduti) finisce nei guai: durante l’arresto di un uomo in stato confusionale, ne provoca la morte e viene sospeso. Riccardo invece scopre che l’esame balistico sulla pistola di Carlo è precedente al suo aresto e Alba intuisce che si tratta di Malik (Miguel Gobbo Diaz).

Nel dodicesimo episodio, Carlo è agli arresti domiciliari mentre Alba affronta Malik. Deciso a risolvere i guai, il giovane vice Ispettore si mette sulle tracce di Logarzo e lo trovano già morto. Grazie alle indagini, si scopre che il colpevole del nuovo delitto è Santagata. Alba però sparisce per mano di Nesti, che cerca di vendicare la morte della figlia. Le anticipazioni di Nero a metà ci rivelano che Malik riuscirà a salvarla, ma si beccherà anche un proiettile. Nel frattempo, Santaga confesserà a Carlo la verità sulla morte di Bosca e sul suicidio della donna.